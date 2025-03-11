王金平課程被當詐騙　網揪拜師徐乃麟

▲從政40年的王金平開設溝通協調課。（圖／CTWANT提供，下同）

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曾入圍金曲最佳樂團的神棍樂團相當有音樂實力，主唱歐比王先前在外語學習平台當老師，但不是教常見的語言，而是他的專業「唱歌」，雖然上過的堂數還不多，但學生們的評價都非常不錯。近年興起網路課程，縮小了時間及地點的限制，而且內容越來越多元，像是連前立法院院長王金平都開了「溝通協調課」，許多人都不敢相信，還以為是詐騙。

王金平在政壇有「喬王」之稱，還被前總統李登輝譽為「最能解決問題的人」，因此他開設溝通協調的線上課程，以他40年的從政經歷，淬煉出溝通協請底層方法論，幫學生應對各種衝突場面。開課消息曝光後，不少網友都以為是詐騙，後來才發現真的是本尊，價錢也相當親民，3小時50分的課程折扣後只要3930元，上線短短一周就吸引超過3千人報名，銷售額突破2千萬元。

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牌技一流還主持麻將類節目的徐乃麟也進軍線上課程，開設「至尊麻將課」，親自傳授打牌的秘訣，把複雜的機率學、心理學轉換為秒懂的出牌公式，還解說100種以上的牌型，讓學生搞懂麻將核心攻防套路。這套4小時50分的課程折扣後價錢為3880元，而且評價非常不錯，還有網友揪團上課，果然如徐乃麟所說，是他的「嘔心瀝血」之作。

▲徐乃麟的麻將課吸引網友揪團報名。

橫跨主持、戲劇及作家等工作領域的曾寶儀，開辦線上募資的自學網路課程「曾寶儀 從心開始的溝通術」，希望透過更多元的方式，與大家練習向內與向外的溝通與聆聽，並說：「我無法讓你成為一個舌燦蓮花的人，但我希望這些練習，可以讓你回到自己的內心，成為一個用『心』溝通的說話者。」該課程全長約2小時50分，價錢為1900元，CP值相當高。

▲曾寶儀希望用溝通課讓大家練習溝通與聆聽。

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