神棍樂團主唱變老師　高CP值被讚

▲成立於2006年的神棍樂團音樂風格相當新穎。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

神棍樂團成立於2006年，6位成員將現代搖滾結合北管、嗩吶、南北管等民族樂器，並加入佛教、道教宗教思想，創造出相當新穎的音樂風格。神棍樂團曾在2020年時，與TRASH、告五人、茄子蛋、滅火器等大勢樂團一同入圍金曲最佳樂團獎，也是各大音樂祭的常客。不過從去年開始，神棍樂團的演出不像先前這麼多，時報周刊CTWANT也發現主唱歐比王目前正在學習平台當歌唱老師，開展了新的事業方向。

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▲神棍樂團曾入圍過金曲最佳樂團。

去年神棍樂團推出EP《愛神三殺打》，6月歐比王展開了大陸個人巡演，在廣州、成都、北京、杭州等地演出，之後又參加樂團選秀節目《一起聽團吧》，不過與他一起比賽的並不是原本神棍樂團的團員，似乎是有單飛的打算。日前本刊在外語家教平台上，發現有唱歌課程，而教師列表中出現歐比王的身影，以「金曲獎最佳樂團入圍a.k.a.本能歌唱教學系統」為主打，強調能用最簡單的方式讓學生找到好聽的聲音。

▲主唱歐比王去年展開大陸個人巡演。

在自我介紹中，歐比王提到自己是神棍樂團主唱兼詞曲創作，在海內外擁有15年演出經驗，而且是金曲獎最佳樂團入圍、年度十大專輯得主。歐比王也說他自創了「本能歌唱」教學系統，幫助學生找回唱歌天賦，「沒有音感的學生，我都能讓他在四堂課內唱幾乎準確完一首歌！」並說明上課時會搭配鋼琴伴奏，讓學生不害怕清唱，再用樂理及音感訓練，就能在不知不覺中越唱越準。

▲本刊在外語家教平台上，發現歐比王開設歌唱課程。

雖然歐比王的授課評價還不多，從留言來看他似乎是去年11月才開始教課，時間還沒有很長，雖然學生的評價不多，但滿意度是百分百，學生們大讚「老師教學超厲害，老師教導我使用身體來發出聲音，我的聲音不再是細細扁扁」、「老師的教學法很獨特，重點是快速有效」、「老師的引導方式以及示範都讓人很容易理解」，看得出來他相當受學生喜愛。

▲歐比王的歌唱課程價格還算親民。

歐比王的課堂從價錢來看也算是物超所值，他的課程分為25分鐘及50分鐘，前者一堂361元，後者則為723元，若是選擇較多的堂數也有折扣，例如20堂50分鐘的課能夠現省2169元，與其他老師的價錢相比CP值很高。不過或許是宣傳力度不夠，至截稿前他完成的課程只有12堂，令人好奇他的老師生涯之後會如何發展。

▲雖然評價不多，但學生們都給予歐比王正面的回饋。

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