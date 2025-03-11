　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

印度版東風-17首度亮相　抵消中國邊境軍事優勢

▲▼印度首度公開BM-04高超音速導彈，最大射程可達1500公里，被稱為「印度版東風-17」。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲印度首度公開BM-04高超音速導彈。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

為和中國軍事抗衡，印度首度公開全新的高超音速導彈「BM-04」，最大射程可達1500公里，可攻擊海上或路基移動目標，將成該國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的核心武器。

BM-04是在近日印度國防研究與發展組織（DRDO）所舉辦的「Vigyan Vaibhav-2025」國防展覽上亮相， 採用兩級固體燃料推進系統，射程400-1500公里，可攜帶500公斤常規戰鬥部，同時配備高超音速滑翔彈頭（HGV），速度超過5馬赫，具備機動變軌能力。

此外，現場還展示另一款遠程反艦導彈「LR-AShM」，其射程約1500公里，戰鬥部重350公斤，採用垂直冷發射模式，設計強調大氣層內滑翔機動性能。兩款的全新導彈問世，讓印度國防部長高喊，代表印度正式躋身「高超音速俱樂部」，在全球已與美國、中國和俄羅斯並列。

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲東風-17。（圖／翻攝自央視）

據了解，印度在高超音速武器領域的研究已超過20年，但整體實力與技術仍與美中俄有段距離，此次公開的BM-04高超音速導彈雖被稱為「印度版東風-17」，但實際上仍處於測試階段，同時高超音速導彈的核心為超燃沖壓發動機，印度方面尚未完全掌握該技術，因此對外公開的各項數據性能仍有待觀察。

中國知名軍事自媒體「軍武次位面」分析，印度的BM-04和中國東風-17相比仍有明顯差距。首先就氣動設計上來說，東風-17採用乘波體設計，彈體底部扁平，兩側有大邊條翼，可在激波上滑翔，產生升力並降低阻力。BM-04的彈體邊緣為簡單直線，底部設計不明，滑翔性能存疑，有專家推測，印度可能依賴反推發動機控制飛行姿態，而非真正的乘波體滑翔。

機動能力方面，東風-17的機動變軌能力極強，可規避現有反導系統攔截。BM-04的滑翔彈頭採用十字形機翼構型，雖宣稱具備高機動性，但實際效果尚未驗證。最重要的是，在技術成熟度上東風-17已列裝中國火箭軍，並多次公開亮相且經過多次試射和實戰化測試，而BM-04仍處於測試階段，距離實戰部署仍有很長的路要走。

▼東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事）

▲東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場
百萬YouTuber「水圳放鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！　緊急刪片道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

部署山東可癱瘓美軍駐韓基地　解放軍亮相射程500公里火箭彈

軍事迷湧向安平港！　張駿業用畫筆捕捉敦睦艦隊雄姿

最強戰艦也有貼身護衛　虎鯨無人艇提高055兩成戰力

印度版東風-17首度亮相　抵消中國邊境軍事優勢

哨兵洲際飛彈火箭引擎測試　未來將取代義勇兵三型

國防部：領中國身分證仍須服義務役　未要求放棄國籍

「一頂傘代表一條生命」　泰拳女冠軍林妤珊細心守護傘兵安全

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

部署山東可癱瘓美軍駐韓基地　解放軍亮相射程500公里火箭彈

軍事迷湧向安平港！　張駿業用畫筆捕捉敦睦艦隊雄姿

最強戰艦也有貼身護衛　虎鯨無人艇提高055兩成戰力

印度版東風-17首度亮相　抵消中國邊境軍事優勢

哨兵洲際飛彈火箭引擎測試　未來將取代義勇兵三型

國防部：領中國身分證仍須服義務役　未要求放棄國籍

「一頂傘代表一條生命」　泰拳女冠軍林妤珊細心守護傘兵安全

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

她曾是《星光》踢館魔王　她消失螢光幕N年...近況曝光了

00790B終止上櫃慘被說「淪壁紙」　復華投信：清算金額會還股民

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

軍武熱門新聞

國防部：領中國身分證仍須服義務役

虎鯨無人艇提高055艦兩成戰力

哨兵火箭測試　將取代義勇兵三型

印度版東風-17首度亮相　抵消中國邊境軍事優勢

陸超大火箭彈癱瘓美軍駐韓基地

泰拳女冠軍　林妤珊細心守護傘兵安全

軍事迷湧向安平港！　張駿業用畫筆捕捉敦睦艦隊雄姿

可能爆發世界大戰5地：台灣排第2

陸研製16馬赫斜爆震發動機

美空軍面臨三大問題　戰機老化、武器維護成本上升

美軍無人戰鬥機YFQ-42A、YFQ-44A

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

圖文：海軍2025敦睦遠航　全台港口參觀時間看這裡

日本出動15架戰機　協同美軍B-1B轟炸機訓練

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面