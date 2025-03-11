印度版東風-17首度亮相　抵消中國邊境軍事優勢

▲印度首度公開BM-04高超音速導彈。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

為和中國軍事抗衡，印度首度公開全新的高超音速導彈「BM-04」，最大射程可達1500公里，可攻擊海上或路基移動目標，將成該國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的核心武器。

BM-04是在近日印度國防研究與發展組織（DRDO）所舉辦的「Vigyan Vaibhav-2025」國防展覽上亮相， 採用兩級固體燃料推進系統，射程400-1500公里，可攜帶500公斤常規戰鬥部，同時配備高超音速滑翔彈頭（HGV），速度超過5馬赫，具備機動變軌能力。

此外，現場還展示另一款遠程反艦導彈「LR-AShM」，其射程約1500公里，戰鬥部重350公斤，採用垂直冷發射模式，設計強調大氣層內滑翔機動性能。兩款的全新導彈問世，讓印度國防部長高喊，代表印度正式躋身「高超音速俱樂部」，在全球已與美國、中國和俄羅斯並列。

▲東風-17。（圖／翻攝自央視）

據了解，印度在高超音速武器領域的研究已超過20年，但整體實力與技術仍與美中俄有段距離，此次公開的BM-04高超音速導彈雖被稱為「印度版東風-17」，但實際上仍處於測試階段，同時高超音速導彈的核心為超燃沖壓發動機，印度方面尚未完全掌握該技術，因此對外公開的各項數據性能仍有待觀察。

中國知名軍事自媒體「軍武次位面」分析，印度的BM-04和中國東風-17相比仍有明顯差距。首先就氣動設計上來說，東風-17採用乘波體設計，彈體底部扁平，兩側有大邊條翼，可在激波上滑翔，產生升力並降低阻力。BM-04的彈體邊緣為簡單直線，底部設計不明，滑翔性能存疑，有專家推測，印度可能依賴反推發動機控制飛行姿態，而非真正的乘波體滑翔。

機動能力方面，東風-17的機動變軌能力極強，可規避現有反導系統攔截。BM-04的滑翔彈頭採用十字形機翼構型，雖宣稱具備高機動性，但實際效果尚未驗證。最重要的是，在技術成熟度上東風-17已列裝中國火箭軍，並多次公開亮相且經過多次試射和實戰化測試，而BM-04仍處於測試階段，距離實戰部署仍有很長的路要走。

▼東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事）