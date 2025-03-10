台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

▲ 內政部統計，截至2月底，人口總數為2338萬4614人，與去年同期比較減少3萬3439人，平均每天減少91人，與1月比較則減少1萬1435人。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

內政部統計，今年2月新生兒共1萬407人，較1月增加912人。不過台灣人口總數在今年2月底，剩2338萬4614人，較1月減少1萬1435人，已連續第14個月負成長。

內政部今天（10日）公布2025年2月戶口統計資料，截至2月底，全台人口總數為2338萬4614人，與去年同期比較減少3萬3439人，平均每天減少91人，與1月比較則減少1萬1435人。

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就縣市別來看，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.92％，其次為新竹縣0.91％、台中市0.52％。人口減少最多為台北市1.18％，其次為金門縣減少1.17％、嘉義縣減少1.16％。

新生兒部分，2月出生數為1萬407人，約每3.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.80，較1月增加912人。另一方面，2月死亡數為2萬1888人，平均約每1.8分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之12.20，較1月增加6870人。

至於攸關社會增加的遷入、遷出人口，2月遷入人口數為12萬2992人，較1月增加5萬2497人；遷出人口數為12萬2946人，較1月增加5萬3803人，淨遷入人口數為46人。縣市別而言，淨遷入人口數最多為台中市2640人，其次為桃園市2389人，再者為新北市2217人。

出生人數減死亡人數後，可計算出自然增加人口，台灣2月自然增加人口為負1萬1481人，若以遷入人數減遷出人數得出的社會增加人口計算，2月為46人。整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少1萬1435人。

此外，截至2月底，0至14歲人口數為273萬3872人，占總人口比率11.69％；15至64歲人口數為1612萬6419人，占68.96％；65歲以上人口數為452萬4323人，占19.35％。

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