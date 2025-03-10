國1彰化段休旅車突停外側道　駕駛下車尿尿！網轟：不要命了

記者唐詠絮／彰化報導

近年來，在高速公路或省道上因駕駛或乘客下車方便而引發的交通事故時有所聞，不僅造成自身生命財產的損失，更危及其他用路人的安全，今日網路流傳一段影片，顯示一輛休旅車停在國道1號彰化路段外側車道，乘客下車在護欄旁小便，險些釀成嚴重車禍，引發社會大眾強烈撻伐。

▲國道1號南下彰化交流道有民眾下車解尿。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

去年屏東縣台26線就發生一起類似的悲劇：一名駕駛下車路邊解尿，不幸遭後方轎車撞死，臉書社團「彰化踢爆網」今天PO出一段影片顯示，日前一輛貨車行經國道1號彰化交流道路段外側車道時，突然看見前方有兩輛大車速度變緩慢，原來是前方有一輛休旅車停在車道上，有一名乘客下車直接在水泥護欄上解尿，完全無視極有可能被後方車輛追撞釀成傷亡，駕駛立即緊急煞車還罵了聲「靠么」。

▲國道1號南下彰化交流道有民眾下車解尿。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

網友紛紛留言痛批真的不要命了，為何不尋找安全的路肩或休息站，卻選擇在車流量大的國道上停車，也可以在車上放置塑膠袋或是有大瓶口的塑膠罐，都可以一解燃眉之急，千萬不要在公路或是國道上突然停車解尿，萬一發生交通事故，真的會害死人。

國道第三公路警察大隊表示，汽車駕駛人駕駛汽車，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將處以6,000元以上36,000元以下的罰鍰，並當場禁止其駕駛。