教育部研商「校園用手機」規範　教團批草案模糊：師生恐對立

▲教育部研商高中以下學校行動載具使用原則修正草案。（圖／資料照）



生活中心／台北報導

教育部今研商高中以下學校行動載具使用原則修正草案。與會教團認為，未看到草案在使用和管理上有一致性規範，也未提及分齡管理，和原本的期待落差很大。

根據《中央社》報導，現行中小學手機管理規範主要依據民國108年訂定的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，除教師引導學習或緊急聯繫外，以關機為原則。

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立法院去年10月曾召開公聽會，探討如何避免學生在課堂因使用手機，影響學習專注力及學習效率。教育部也依照立法院公聽會決議，研擬修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，去年立法院公聽會討論時，各界期待使用和管理平板或手機規範能更具體，但草案還是沒有太大變動，管理規範仍交各校自訂。

王瀚陽指出，教團希望在校使用手機、平板能有全國一致標準和指引，也希望教育部說清楚，到底要從嚴管理還是有條件開放。

全國教育產業總工會發布新聞稿表示，現行制度對行動載具規範模糊不清，不同學校與班級作法不一致，師生間容易因此產生對立，教育部應規定相關處室直接辦理，非交由各校自行調整。

全教產認為，相關規定應明確可能且避免模糊，還要有違反的罰則；同時建議使用原則應採取分流、分齡管理，即高中職與國中小分開處理，因高中職學生有更高自主性，國中小學生未成年，自我管理和自律行為尚需教導。