長億集團楊文欣今告別式！宋楚瑜現身　「後憲旗蓋靈柩」千人送行

▲長億集團少東、前立委楊文欣病逝，今舉行告別式，近千人到場弔唁。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

長億集團少東、前立委楊文欣2月25日因胰臟癌病逝，今（10）日9時左右在台中殯儀館舉行告別式，現場近千人前來弔唁，政商界人士雲集，親民黨主席宋楚瑜到場致意，在會場待了約半小時才離去。

楊文欣癌末病逝，享壽64歲，讓昔日在中部地區叱吒風雲的長億集團再度成為地方人士熱議話題，地方人士透露，長億在未凍省前，政商關係良好，創辦人楊天生曾任國大代表，兒子楊文欣更曾擔任省議會副議長，長億事業版圖跨及各領域，楊家在國民黨紅派、黑派之外，自創派系，號稱台中的第三勢力。

▲▼宋楚瑜也現身楊文欣告別式。（圖／記者許權毅攝）



今日楊文欣告別式，曾任省長的宋楚瑜也到場弔唁，在會場待了約半小時，跟家屬談話後才離去，台中市立委不分藍綠，幾乎都到場，或是派代表到場、致贈花籃。商界人士方面，包含多間知名銀行代表、建築業、百貨業也有人到場，學界則是長億集團關係企業、朝陽科大（朝陽集團）出席。

▲▼楊文欣靈柩覆蓋後憲旗，由後備憲兵送行。（圖／記者許權毅攝）



楊文欣告別式會場簡單隆重，告別式牌樓寫下「楊公文欣居士追思奠禮會場」，佈置以白色、藍色布幔為主，一張楊文欣身著藍色襯衫的照片為告別式會場照片，現場有大量白色鮮花相陪。據觀察，今日除了長億集團旗下企業有多名員工到場，陸續有千人以上各界親友陸續到場，將台中殯儀館最大的景福廳幾乎擠滿，公祭參與人數多、時間長，可見楊文欣生前好人緣、政商關係良好。

楊文欣生前常參與後備憲兵相關團體，甚至是台中後備憲兵荷松協會主委，與許多成員以兄弟相稱，感情深厚。今日約11時左右，由成員於楊文欣棺木上覆蓋後備憲兵旗，以表追思，並有10名後備憲兵於靈車旁相伴，無其餘送行陣頭，相對低調。