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憲訓中心89週年校慶　裝備陳展傳承忠貞軍風

軍聞社／蔡枋澐新北報導

憲兵訓練中心27日舉辦「慶祝89週年校慶活動」，安排裝備陳展、藝文美展、創作揮毫、慶祝大會等多元活動，並邀請歷任主官（管）、校友、新北後憲荷松協會前輩、地方仕紳共襄盛舉，場面活潑熱鬧。 　

慶祝大會活動，首先邀請前憲兵副指揮官高甯松、中華書法傳承學會創作會長潘慶忠老師，運用毛筆創作揮毫，為校慶活動揭開序幕。期間，臺灣膠彩畫家王逸雲老師致贈畫作，祝賀憲訓中心89週年生日快樂；緊接著，戰鼓社表演、近戰格鬥操演及拔河決賽，帶給嘉賓們熱情活潑的氛圍。 　

憲指部參謀長呂少將於慶祝大會致詞時表示，「一日憲兵、終身憲兵」不僅是一段歷史的見證，更是一種永續傳承的精神，期勉全體同仁以務實的態度實事求是，在穩定的基礎上勵精圖治，達到「人安、物安、零危安」之要求，爭取卓越的團隊績效，共同發揚憲兵梅荷志節，延續光榮傳統。 　

隨後，憲訓中心指揮官李上校頒獎表揚傑出校友、體育競賽優勝隊伍，以及表現優異幹部。李指揮官指出，憲訓中心培育出無數憲兵菁英與中堅幹部，並秉持「嚴考核、嚴淘汰、高品質」之原則，精進考核與評鑑，提升訓員素質，共同為憲兵再創榮耀光輝。 　

此外，憲訓中心也特別設置社團成果、裝備陳展及憲兵特展專區，讓現場嘉賓及幼兒園小朋友瞭解憲兵各式裝備，並能夠與快反連重型機車合影，留下美好回憶。

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