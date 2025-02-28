在家人面前執行水肺水中攻擊　水械專長班11學員結訓共享榮耀

軍聞社／記者陳彥樺高雄28日電

海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班第115期昨日舉行結訓典禮，歷經13週嚴格訓練的11名學員正式通過驗收，成為國軍水下作業的新戰力。典禮中，學員在親屬的見證下進行一連串專業課目，展現訓練成果，證明自身已具備執行高風險水下作業任務的能力。

今年的典禮別具意義，這是水械專長班首次邀請家屬親臨現場，共同見證學員的榮耀時刻，對這些歷經嚴苛訓練的學員而言，這是蛻變成專業水下作業人員的重要時刻。家屬們全程透過觀景窗關注親人的表現，親眼見證他們如何在水中完成各項專業操作，從訓練中的新手，成長為能獨當一面的國軍水下作業人員。

在家屬的目光注視下，學員們整裝進入水域，依序展現受訓期間習得的專業技術。他們在水下執行水肺水中攻擊、水下工作物件組合、水面供氣浮揚布條等專業課目，家屬得以親眼見證學員在嚴格訓練中的成長與蛻變，更深刻理解水下作業的挑戰與專業價值。

隨著展示課目結束，典禮進入最高潮，學員昂首挺胸迎接屬於自己的榮耀時刻。家屬親手為學員別上金龍徽章，象徵對他們努力與堅持的肯定，也見證了學員從新人蛻變為專業水下作業人員的歷程。對家屬而言，這不僅是一場結訓典禮，更是親人成功挑戰極限、證明自身實力的重要時刻，場面感人。

水械專長班訓練標準嚴格，所有課目皆模擬真實水下作業情境，學員須具備高度體能、精準技術與臨場應變能力，才能順利通過考驗。本次結訓的11名學員將陸續分發至各單位，投入水下作業領域，成為國軍水下戰力的重要支柱。透過這次訓練，海軍水下作業專業團隊再添生力軍，未來這批優秀的結訓學員，將肩負起國軍水下作業的重任，確保戰力穩定成長，為國防安全貢獻專業實力。