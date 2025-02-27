「怒海潛將」再添女勇士！　卓佳玟：背氣瓶負重踩水最困難

軍聞社／記者陳彥樺專訪

在海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班第115期結訓驗收中，卓佳玟下士成為繼108期任婕中士後，再度成功通過訓練的女性學員，象徵女性在水下作業領域的突破與挑戰。這次結訓儀式中，「金龍徽章」不僅象徵榮耀與專業，更承載著卓佳玟對自我的期許，而這枚徽章，正是由上一位女性學員任婕親手釘上，代表著傳承與堅持的精神。

回顧當初決定報名水械專長班的原因，卓佳玟笑著說：「我是不喜歡坐辦公室的人，個性上有點不服輸，我想證明自己可以跟男生一樣。」她表示，其實剛入伍時就知道這個訓練課程，但當時認為自己準備不足，缺乏自信，因此遲遲未報名。然而，隨著服役時間增長，她開始思考自己的職涯方向，「今年快30歲了，我想給自己一個挑戰，衝一把，不管成功與否，至少問心無愧，」由於訓練年齡限制，她決定趁著最後機會挑戰這項艱難課程，「能夠通過就通過，不能也沒關係，至少盡力過了！」

談到對水下作業的興趣，她分享，自己曾接觸過自由潛水，但對專業水下作業領域仍相當陌生，「真正接觸水肺潛水後，才發現與想像中完全不同，這裡的訓練強度和標準遠超出我預期。」當她開始與隊友一起受訓時，更深刻體會到水下作業的專業性，「每個人在自己的領域都很強，讓我對這個行業更加敬佩。」

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在受訓期間，她印象最深刻的訓練是水肺綜合科目，這是一項結合多種技能的測驗，包含水下作業、器材操作與高強度體能挑戰。她笑說：「最難的就是負重踩水，原本沒背氣瓶時還好，但一背上氣瓶就變得超困難，真的很折磨！」雖然過程艱辛，但她認為這是一項值得的挑戰。

談及體能與男性學員的差距，她坦言：「體能上肯定有落差，但心理狀態更重要。因為我是班上唯一的女生，所以我知道自己一定會被放大檢視，我只能不斷告訴自己，我可以，我做得到！」她透露，私下她會在休息時間額外訓練，以確保能跟上隊伍，「放假時也不敢鬆懈，該加強的地方就自己練，這樣才不會拖累隊友。」

身為繼任婕之後第二位成功結訓的女性學員，卓佳玟坦言，任婕的成功給了她極大的信心，「知道學姐能夠通過，就代表女性也可以做到，這讓我更有動力。」當她最終完成所有訓練，由任婕親手為她釘上「金龍徽章」時，這一刻對她而言意義非凡，「這不只是象徵結訓，更是精神的傳承，代表女性也能在水下作業領域發光發熱。」

完成水械專長班後，卓佳玟期許自己未來能繼續在水下作業領域發展。「過去我一直在不同的職務間轉換，這次我終於找到自己想做的事情。」她表示，原本的職務是電信下士，但因對水下作業的興趣濃厚，才決定接受挑戰，「我希望未來能夠考取相關資格，無論是回到水下作業大隊，或是登上軍艦從事水下作業，都將是我努力的方向。」

這次訓練不僅是一次專業考驗，更是她給自己的一份挑戰與禮物。「我已經拿到了這個徽章，未來的路還很長，但至少，我知道自己做到了。」她堅定地說，眼神中滿是對未來的期待與自信。