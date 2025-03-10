18歲↑找未成年戀愛　律師搖頭「都是渣」：有300種方式讓他到土城

▲呂秋遠分享，未成年要跟18歲以上的人交往的想法。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

關於青少年是否能談戀愛，社會上看法不一。律師呂秋遠就表示，談戀愛本身是件好事，但特別提醒未成年人，任何成年人若以利誘或威脅的方式要求拍照、攝影或交往，都是不可信的「渣」，完全不需要相信或照做，「有人要碰觸你的身體，更應該勇敢拒絕，我們有三百種方式，可以讓這個人到土城去」。

律師呂秋遠在臉書發文，告訴各位未成年的同學，如果有超過18歲以上的成年人要跟你們交往，請立刻跟爸媽說，或是跟學校老師說，「你也可以跟我說，別人我不知道，但如果是我，我會好好跟他溝通，讓他早點進去醫院跟監獄裡」。

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「你覺得他愛你什麼？愛你的好騙啦！」呂秋遠表示，成年人有各種機會認識其他人，為什麼還會等你下課、買手機給你、跟你聊天？「因為你特別好騙，或是他特別有病」。呂秋遠強調，愛情不分年齡這句話，要等到成年後才算數，還沒成年前，應該好好成長、認真學習，跟同年齡的同學一起去做有趣的事情，「幹嘛跟這樣的人在一起？」

呂秋遠提醒，「他不能帶你去看世界，他只能帶你去汽車旅館，然後他會進監獄」，千萬不要拍照或攝影給任何人，更不要讓人碰觸你的身體。根據法律規定，與未成年人有親密接觸，可能最重會判處10年，而且做一次罰一次。

他強調，不要為了錢將私密身體部位拍照、攝影給他人或發生性關係，若有人恐嚇或引誘，可以向家長、老師或警察求助，不必擔心報復，「以愛為名，卻傷害你，那不是愛，那是殘忍與自私，我們有三百種方式，可以讓這個人到土城去。」