ET民調／新北8大經濟發展政策平均滿意度破8成 　73.5%市民肯定侯友宜維持地方繁榮表現

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自新北市經濟發展局官網）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，對於新北市的整體經濟與就業環境，有72.3%的市民表示滿意。同時，有73.5%的市民肯定市長侯友宜在維持地方經濟繁榮的表現。在新北市政府於招商引資、產業推動、就業服務、商圈活動、市場翻新五大領域所推動的8項政策與措施上，平均滿意度破8成（80.5%），其中，最讓市民有感的是辦理職業訓練課程，支持度高達94.4%；其次為市府所推動的產業觀光輔導，也有高達90.1%的市民表示滿意。

為瞭解民眾對於台灣各城市經濟發展政策及措施的需求與期待，《ETtoday民調雲》持續進行調查。在最新出爐的新北市城市經濟力部分，調查時間為2月27日至3月4日，調查範圍與對象是新北市29個行政區年滿18歲以上的民眾，以「EDM」方式進行封閉式網路問卷調查，有效樣本數1,229份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8%。

調查結果顯示，對於新北市政府於招商引資、產業推動、就業服務、商圈活動、市場翻新五大領域所推動的8項政策與措施，新北市民都給予了正向的評價，平均滿意度破8成（80.5%）。其中，滿意度高達9成的有兩項，分別為辦理職業訓練課程（94.4%）與產業觀光輔導計畫（90.1%）；其次依序為持續辦理各類徵才活動（88.1%）﹑辦理商圈特色活動帶動地方經濟發展（77.1%）、推動市場翻新政策成效（75.7%）、推動庶民經濟活動（75.0%）、青年創業服務（72.5%）、招商引資带動地方經濟發展與就業機會（71.2%）。

就新北市經濟發展推動的整體作為與表現來看，調查結果也指出，有72.3%的新北市民對於經濟與就業環境表示滿意；首長滿意部分也有高達73.5%的市民肯定侯友宜維持地方經濟繁榮的表現，回答不滿意者為17.2%，另有9.3%表示不知道或沒意見。

以下為《ETtoday民調雲》此次針對新北市經濟發展政策與措施所進行調查的結果與內容：

一﹑辦理職業訓練課程

調查結果顯示，有高達94.4%的新北市民表示支持市府辦理職業訓練課程，認為新北市政府推動職訓補給站，對於提升勞工職場競爭力，輔導勞工取得相關證照，學習一技之長並促進職涯發展有幫助，回答不支持者僅2.6%，另有2.9%表示不知道/沒意見。

二﹑產業觀光輔導

新北市政府成功輔導如土城聖瑪莉丹麥麵包莊園、三重啤酒頭釀造及八里卡滋爆米花等18家工廠轉型為「觀光工廠」或「產業文化館」，保存產業價值並提升企業品牌知名度。對此，調查結果顯示，有高達90.1%的市民支持新北市府推動產業觀光輔導計畫，幫助推動地方經濟發展，不支持者僅5.3%，另有4.7%表示不知道/沒意見。





三﹑各類徵才活動

調查結果顯示，有88.1%的新北市民支持新北市政府辦理就業博覽會及徵才活動，認為此舉有助於提供更多就業機會與企業媒合管道，協助民眾順利求職與轉職，不支持者僅5.6%，另有6.3%表示不知道/沒意見。

四、辦理商圈特色活動帶動地方經濟發展

對於新北市政府推動商圈輔導計畫，舉辦如府中奇幻城（萬聖節）、耶誕市集、年貨大街及鶯歌嘉年華等活動，以帶動商圈周邊發展與在地消費，迄今已帶動近5億元商機，調查結果顯示，有77.1%的市民對此表示滿意，回答不滿意者為16.5%，另有6.4%表示不知道/沒意見。

五、推動市場翻新政策

對於新北市政府自108年起啟動9座市場新改建及完成打造13座特色市場，融合現代美學風格，增設空調、油煙及水電消防管線，導入電子支付等，提供市民優質市場購物環境，包括五股市場榮獲「2023德國紅點設計獎」、樹林保安市場獲得「2023英國倫敦設計獎金獎」等，調查結果顯示，75.7%市民對於新北市政府推動市場翻新政策的成效感到滿意，回答不滿意者13.7%，另有10.5%表示不知道/沒意見。





六﹑推動庶民經濟活動活絡在地經濟發展

對於新北市持續重視庶民經濟發展，包括從傳統市場的改造到各項市集，今年也將舉辦新北黑白切大賽、府中派對、新北油飯節等庶民美食及商圈活動，調查結果顯示，75.0%的新北市民認為這些庶民經濟活動，能幫助推廣市場特色商攤與拓展在地經濟發展，認為沒有幫助者為17.0%，另有7.8%表示不知道/沒意見。

七﹑支持青年創業服務

對於新北市政府積極推動創業支持政策，透過青年創業基地、創業輔導、參展補助、青創貸款等多元服務，協助青年實現創業夢想。根據調查結果，72.5%市民對於新北市政府透過創業服務，支持青年創業的成效感到滿意，回答不滿意者15.0%，另有12.6%表示不知道/沒意見。

八、招商引資帶動地方經濟發展與就業機會

新北市政府推動招商一條龍政策，加速企業落地投資，如林口三井Outlet、新莊宏匯廣場、板橋Google研發辦公室等，已帶動5,675億元投資金額，創造約10萬個就業機會。根據調查結果，新北市民對於市府透過招商引資帶動地方經濟發展，促進就業機會的滿意度達71.2%，回答不滿意者17.1%，另有11.7%表示不知道/沒意見。

對於新北市的整體經濟與就業環境，調查結果也顯示，新北市民的滿意度為73.5%，不滿意者17.2%，另有9.3%表示不知道/沒意見的市民。在新北市長侯友宜維持地方經濟繁榮的表現部分，有72.3%的市民表示滿意，回答不滿意的者19.5%，另有8.2%表示不知道/沒意見。