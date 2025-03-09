才定下2%成長目標　陸2月CPI年減0.7%

▲大陸內需不振，經濟數據低迷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸統計局9日公布數據， 2月消費者物價指數（CPI）年減0.7%；2月生產者物價指數（PPI）年減2.2%。值得注意的是，正在召開的「兩會」，將大陸今年的CPI目標定為成長2%，已是20年來最低的水準，但今年1月的CPI僅年增0.5%，2月還不增反減，若要在年底達標，後續月份必須有更大的漲幅。

CPI部分，數據顯示，大陸2月全國消費者物價指數年減0.7%。其中，城市下降0.7%，農村下降0.7%；食品指數下降3.3%，非食品指數下降0.1%；消費品指數下降0.9%，服務指數下降0.4%。

PPI部分，數據顯示，大陸2月全國生產者物價指數年減2.2%，月減下降0.1%，降幅比上月均收窄0.1個百分點；工業生產者購進價格指數（PPIRM）年減下降2.3%，月減下降0.2%。

大陸統計局城市司首席統計師董莉娟分析，2月份CPI同比由漲轉降主要有三方面原因，一是春節錯月導致去年同期對比基數較高，去年2月份受春節因素影響，食品和服務價格上漲較多，抬高了今年2月份的對比基數，導致今年2月份同比受去年價格變動的影響為負。

董莉娟指出，二是今年2月份的天氣有利於鮮菜生長運輸。2月份全國雨雪冰凍天氣較少，而上年同期部分地區出現兩輪雨雪冰凍天氣，對農業生產和運輸產生較大影響。

董莉娟說，三是汽車等商品降價促銷。2月份燃油小汽車和新能源小汽車價格年減5.0%和6.0%，合計影響CPI同比下降約0.16個百分點。

董莉娟提到，PPI下降的原因之一，是春節前後為工業生產淡季，多數建築項目停工影響建材需求。受假日及低溫天氣等因素影響，建築項目停工較多，建材等需求偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格年減10.6%，非金屬礦物製品業價格年減3.5%。

董莉娟指出，二是春節期間煤炭供應充足、保障有力。煤炭生產整體穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格年減24.7%，煤炭開採和洗選業價格年減12.5%。

董莉娟還說，三是國際油價波動傳導帶動國內石油相關行業價格下行。受國際原油價格波動傳導影響，國內石油相關行業價格下降，其中石油開採價格年減5.1%，有機化學原料製造價格年減4.5%，精煉石油產品製造價格年減1.6%。

董莉娟強調，從結構看，一些領域價格顯現積極變化，CPI中部分工業消費品和服務價格穩中有漲，PPI降幅有所收窄，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。