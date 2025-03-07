精舍如人間煉獄！被害者家屬發聲「求公布王薀惡行」：還我妹公道

▲王薀涉教唆信眾虐死蔡姓女信徒。（資料照／記者黃哲民攝）



記者黃哲民、柯振中／台北報導

作家王薀涉嫌教唆信眾體罰蔡姓女信徒，導致蔡女橫紋肌溶解症身亡，在社會上引起極大議論。對此，蔡女的家屬透過律師發出聲明，指稱妹妹無私奉獻20多年，卻遭到集體施壓、剝奪飲食、限制休息，及毆打、辱罵等手段，遭活活凌虐致死，精舍有如人間煉獄，希望司法機關能秉持公正、徹查真相，還妹妹一個公道，並將王薀的惡行公諸於世。

家屬聲明稿內容如下：

我妹妹跟隨王薀道場20多年，長年不間斷參與水月草堂與中國人文生命科學永續發展協會之活動，始終秉持無私奉獻之精神，投入金錢、勞力與時間，從未對王薀有任何不敬之舉，與其他信徒也相敬如賓，以師兄、師姐互稱。

在這20多年期間，我妹妹長年從事會計工作，表現優異，甚至在公司擔任主管職位，平時他人有財務的問題，她也都熱心解答、樂於助人，她與我們家人的感情也非常非常良好，生前非常關心家人，未有任何異狀，我們真的很不捨！

▲精舍變黑幫堂口，王薀設「宗教刑堂」將蔡姓信徒遭酷刑折磨至死。（圖／記者黃宥寧製）



自從幾年前，王薀策畫安排我妹妹擔任他的私人會計後，一切就變調了，王薀在偵查中，屢次聲稱是因為我妹妹處理離婚財產不當、公私帳務不清等原因，要「處罰虐死」我妹妹，身為家屬的我們感到極度痛心，且絕對無法接受這個理由！

王薀所主持之宗教與道場一向神秘，信徒欲入派還須經王薀審查生辰八字，唯有經王薀認可者方能入會，而且信徒多為社會高階職業人士，且道場內部事務對外界絕口不提 ，進入道場聽王薀講授時，嚴禁拍照與錄影 ，我妹妹以往皆忙碌於道場忙至深夜一、二點才返家，但我們卻難以了解實情。

並且，王薀每月都會要求信徒繳納「護持金」，累計金額動輒數百萬元，如今王薀卻說因為金錢損失，就夥同其他信徒虐待我妹妹而亡 ，令人不禁質疑，王薀等人的行為是否僅出於金錢利益，抑或另有不可告人的動機，對此，身為家屬的我們深感疑惑。

在看到起訴書羅列王薀及其他被告對我妹妹所施行的種種行為，宛如十大酷刑、人間煉獄般殘忍，試問世間有誰能承受如此非人折磨？我妹妹無私奉獻二十餘年，將歲月與心力全數投入王薀及其道場，與王薀及其他被告情誼深厚，平日彼此關懷，互稱師兄弟妹，居然最終卻遭受王薀集合十餘名信眾集體施壓，以剝奪飲食、限制休息、毆打辱罵等殘暴手段，將我妹妹活活虐死。

令我們更加憤怒的是這群人至今仍企圖以各種方式掩蓋罪行、規避刑責，甚至遭逮捕後仍拒不認罪、不斷狡辯，如此泯滅人性的行徑，實屬可惡至極，絕不可被寬恕。

▼精舍命案，女信徒游秀鈴、梁碧茵、幹子昀等三人裁定還押。（圖／記者李毓康攝）



我們懇請司法機關秉持公正，徹查真相，嚴懲惡行，還我妹妹一個公道。也祈求法官能將王薀這地下宗教集團的惡行惡狀全部公諸於世，所有參與殺人命案的嫌犯都處重刑，切勿再讓其他善良的人們受到傷害，並還我妹妹一個公道。

另外，類似地下宗教組織所引發的案件屢屢發生，造成無數家庭破碎與生命悲劇，身為受害家屬，我們殷切期盼政府能正視此類問題，積極研擬完善的監管機制，強化法律規範，對宗教團體的運作加以管理，避免不肖人士藉宗教名義從事違法行為，杜絕此類悲劇一再上演。