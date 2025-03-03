麥當勞少女離世118天！狼主管嗆「我是富二代」...住公寓真相曝

▲北市士林少女在麥當勞打工，遭李姓主管長期欺侮想不開離世。 （圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市17歲少女小羽（化名）在麥當勞打工時，疑遭李姓主管多次侵犯，最終因不堪心理壓力選擇離開人世，震驚社會。事後，網路上流傳李男是富二代的說法，引發熱議。但事實並非如此，李男家裡經營工廠，住在三蘆一處老舊公寓，長年在麥當勞任職，並一路晉升主管，無顯赫背景。就在小羽逝世第118天，案件已進入最後階段，預計下月有個結論。

外界一度傳出李男是國內知名集團的親信，但事實並非如此。據了解，李男求學時就讀家中附近的私立學校，畢業後進入麥當勞工作，從基層做起，並逐步晉升為主管。然而，這份職權並未成為他履行管理責任的工具，反而淪為施暴的手段。

李男疑利用監視器死角，在小羽2022年8月入職後於餐廳內多次對小羽伸出狼爪。儘管小羽曾向親友透露異狀，卻因擔憂無法舉證、害怕丟掉工作，選擇隱忍。然而，最終她鼓起勇氣報警揭發。

李男遭解僱後，試圖聯繫小羽尋求和解，甚至狂妄嗆：「我是富二代，妳告不贏。」面對他的囂張態度，小羽回應：「你在對我做這些事時，有想過今天嗎？」然而，沉重的壓力終究讓她難以承受，最終選擇在去年11月結束自己的生命，留下無法挽回的遺憾。

小羽母親透過網路平台發表對女兒的思念，字字句句滿是悲痛與不捨。她回憶女兒生前的點滴，哀嘆自己再也無法擁抱她、聽見她的聲音，言語間流露出無法抹滅的傷痛。

發文觸動無數人心，許多網友紛紛湧入留言鼓勵，表達慰問與支持。隨著母親的心聲曝光，案件也從幕後浮上檯面，掀起社會輿論，網友群情激憤，開始肉搜該門市麥當勞的所有員工，部分人更以惡作劇方式，致電麥當勞門市，諷刺性地點餐，聲稱要「性侵犯套餐」。麥當勞官方也被迫出面回應，強調將配合司法調查。

士林地檢署去年12月發新聞稿表示，5月下旬受理警方移送本案，充分由當時的婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。

李男在這段期間極為低調，幾乎銷聲匿跡，不僅未對外回應任何指控，甚至連社交媒體也處於停擺狀態。就在小羽逝世第118天，隨著檢警調查進入最後階段，李男無法迴避的真相即將水落石出，全案預計於下月有個結論，社會各界也關注司法能否還原真相，並給予受害者及家屬一個真相及公道。

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