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盤點雙子座藝人...王大陸、Makiyo、李姸憬入列！川普、習近平也是

（圖／取自 taluwang IG）

▲王大陸涉嫌教唆痛毆Uber司機，被依《傷害罪》偵辦。（圖／取自 taluwang IG）

圖文／CTWANT

最近王大陸「涉嫌教唆傷害司機」事件不斷延燒，甚至在中國微博也衝到熱搜第一，連帶「特斯拉的門怎麼開？」也衝上排行榜。網友普遍對於明星有這種行為感到十分驚訝，甄子丹在受訪時則提到「犯法就要受到法律制裁」，而王大陸之後在中國是否會被列入「劣跡藝人」遭到封殺也成為話題。

王大陸受爭議事件懶人包

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1.在韓國MAMA典禮致詞時發生了「大平台」事件，說出「滿滿的大！平！台！」這句名言而登上各大媒體版面。

2.王大陸以前上節目曾說因和爸爸為了女朋友吵架，憤而把爸爸「拎起來」並說要單挑。

3.主演電影《我的少女時代》爆紅，裸泳慶功並公主抱已婚導演陳玉珊一同跳進水池，後在慶功宴上又與導演舌吻10秒，連陳玉珊的老公都尷尬迴避。

4.王大陸被指控花費百萬元透過不法集團偽造心臟病病歷，試圖逃避兵役。經複訊後，王大陸以15萬元交保。

5.在調查逃兵役案件時，檢方於王大陸手機中發現一段毆打影片。經深入調查，發現他曾於2024年搭乘計程車時，因不滿司機疑似繞路及不會開特斯拉車門，與司機發生口角。事後她與朋友抱怨並教唆友人對該司機進行毆打，導致司機重傷。後以500萬元交保。

（圖／取自 taluwang IG）

▲王大陸因涉逃兵、教唆他人毆打司機，形象全毀。（圖／取自 taluwang IG）

之前Makiyo、李姸憬也深陷「毆打司機風波」使得人氣一落千丈，而王大陸(5月29日)、Makiyo(6月12日)、李姸憬(5月25日)居然都是「雙子座」，網友們也紛紛哀嚎從巨蟹座、雙魚座現在輪到雙子座被炎上了，看來12星座都將會走一輪。

不過雙子座名人還真的都很有自己的風格，像是川普(6月14日)、習近平(6月15日)、韓國瑜(6月17日)、張葦航「國動」(5月25日)、Toyz(6月9日)、鄧佳華(6月4日)...也都是雙子座讓人驚呼真的都是狂人無誤！

雙子座當然也有很多備受大家喜愛並稱讚的星座，像是時常參與善事活動的朴寶劍(6月16日)、默默救動物又熱心公益的小S(6月14日)以及潤娥「林允兒」(5月30日)、周子瑜(6月14日)也都是雙子座，果然是夠極端的雙子，不是狂人就是天使！

也有許多雙子座網友提到瘋起來連自己都會害怕，雙子真的不是親切過頭就是有點「想找人輸贏」、「做大事」的念頭，很瘋很鬧的雙子座近期也成為Threads上的話題焦點。

（圖／取自 bogummy IG）

▲朴寶劍以品行正直著稱。（圖／取自 bogummy IG）

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