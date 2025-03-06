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社會 社會焦點 保障人權

狂打40通電話騷擾　高雄男1原因獲判不罰

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿鴻（化名）今年1月間因涉嫌敲擊房門、撥打電話騷擾受害人40餘次，被警方依違反社會秩序維護法移送。然而，橋頭地院法官認為，阿鴻敲門、打電話的行為雖然會讓受害人感覺不適，但尚不構成社會秩序維護法第68條第2款的違序行為，因此裁定不罰。

▲▼打電話,撥電話,講電話,聽電話,市內電話。（圖／CFP）

▲阿鴻撥打40通電話騷擾受害人，但因為證據不足，獲判不罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

警方認為，阿鴻今年1月間前往受害人的住處，並在屋外敲擊房門5次、撥打電話40通，涉嫌違反社會秩序維護法第68條第2款的違序行為，因而依法將他移送法院裁處。

不過，橋頭地院法官認為，警方認為阿鴻違反社會秩序維護法第68條第2款，無非是以雙方陳述、監視器錄影畫面、手機畫面截圖為主要論據，但該法條的規範意旨是保護多數人聚集的場所安寧秩序不受侵害，至於個人而未涉及多數人者，則非本條規定的保護對象。

法官表示，雖然阿鴻的行為會讓受害人感到不適，但敲門是否可以認定已經逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，顯然有疑慮，而且他撥打40通電話也與破壞、滋擾公共場域安寧秩序無關，因此難認他有構成社會秩序維護法第68條第2款的違序行為，最終因證據不足，裁定不罰，全案仍可抗告。

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