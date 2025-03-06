　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘節目猛轟自家綠委！　柯志恩點問題：非常不適任總召

▲行政院邀朝野協商總預算案，民進黨團總召柯建銘會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘4日專訪中砲轟，對王世堅忠誠百分之百懷疑、質疑王定宇在國防委員會和藍委唱和，最後爭議更是鬧上中常會。對此，國民黨立委柯志恩5日表示，在直播節目批評黨內同志，而且講這麼嚴重的話，身為一個總召的人非常的不適任。她認為，現在民進黨不是立法院多數，所以是不是在權力上的落差，造成柯對很多決定做出錯誤判斷，難怪黨內同志會覺得是不是有些認知上的落差。

柯志恩於節目《少康戰情室》表示，柯建銘總召就憑你在所謂直播節目當中，對內批評黨內同志，而且講了這麼嚴重的話，光是這一點，對於要調和鼎鼐，身為一個總召的人非常的不適任。

柯志恩提到，而且柯建銘提到的王定宇，說實在的，王這一次跟立法院長韓國瑜一起到美國參加川普就職典禮，當時王定宇常常講在國防外交委員會希望讓大家充分發言，盡量不要動用到表決，大家互相協商討論好，否則民進黨委員會人數優勢絕對是贏。

柯志恩直言，可是王定宇這樣一個召委的角色，在柯建銘眼裡就是告訴大家，這就是不符合他的需求，柯建銘就是一副國民黨只要提出來，民進黨就能用最大的人數來否決掉，但這樣子對一個召委來說到底誰才是比較適任的？

柯志恩強調，自己在過去第九任立委時，就見識過柯總召「棒子一揮，大家就是完全聽命於他」，但現在已經變成不是立法院多數，所以柯建銘是不是在權力上的落差，造成對很多決定做出錯誤判斷，難怪柯建銘的黨內同志都會覺得是不是有些認知上的落差。

●還想看更多...

►不忍了！柯建銘開炮王世堅、王定宇　還爆中常會內容遭外流給媒體

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

花蓮農特產遠赴日本設專櫃！「熊本熊+花蓮朱鸝」快閃人氣爆棚

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

山上花園水道博物館淨水池櫻花群冒出花苞　即將迎來浪漫的粉色隧道

受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

政治熱門新聞

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

馬英九險賣台積電給中國？教授還原打臉

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

租金補貼沒下文「還要吐還6個月」　內政部：協助申請人分期繳回

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

唐氏症不會遺傳！　林月琴怒批郭智輝沒素養

罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷深夜再叫屈

更多熱門

相關新聞

柯王「叛黨說」隔空互槓　國民黨喊話王世堅：起義來歸，堅哥最威

柯王「叛黨說」隔空互槓　國民黨喊話王世堅：起義來歸，堅哥最威

民進黨團總召柯建銘多次與綠委王世堅隔空互槓。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，王世堅昨（5日）受訪時嚴正表示，如果我王世堅叛黨、錄音，立刻退出政治，就這麼簡單。王世堅隨後也在臉書社群寫下相關訊息，國民黨則留言呼籲，「起義來歸，堅哥最威，惡罷不對，老柯最雷。」

不接受傅崐萁道歉！葉春蓮：停止親共賣國再說

不接受傅崐萁道歉！葉春蓮：停止親共賣國再說

幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會

幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會

民進黨拼收復新北　蘇巧慧勤走地方維持熱度、基層盼林右昌快表態

民進黨拼收復新北　蘇巧慧勤走地方維持熱度、基層盼林右昌快表態

國民黨赴監院檢舉罷團違法募款　監察院：尚無明文規範

國民黨赴監院檢舉罷團違法募款　監察院：尚無明文規範

關鍵字：

柯建銘柯志恩王世堅王定宇國民黨民進黨總召

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面