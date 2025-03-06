柯建銘節目猛轟自家綠委！　柯志恩點問題：非常不適任總召

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘4日專訪中砲轟，對王世堅忠誠百分之百懷疑、質疑王定宇在國防委員會和藍委唱和，最後爭議更是鬧上中常會。對此，國民黨立委柯志恩5日表示，在直播節目批評黨內同志，而且講這麼嚴重的話，身為一個總召的人非常的不適任。她認為，現在民進黨不是立法院多數，所以是不是在權力上的落差，造成柯對很多決定做出錯誤判斷，難怪黨內同志會覺得是不是有些認知上的落差。

柯志恩於節目《少康戰情室》表示，柯建銘總召就憑你在所謂直播節目當中，對內批評黨內同志，而且講了這麼嚴重的話，光是這一點，對於要調和鼎鼐，身為一個總召的人非常的不適任。

柯志恩提到，而且柯建銘提到的王定宇，說實在的，王這一次跟立法院長韓國瑜一起到美國參加川普就職典禮，當時王定宇常常講在國防外交委員會希望讓大家充分發言，盡量不要動用到表決，大家互相協商討論好，否則民進黨委員會人數優勢絕對是贏。

柯志恩直言，可是王定宇這樣一個召委的角色，在柯建銘眼裡就是告訴大家，這就是不符合他的需求，柯建銘就是一副國民黨只要提出來，民進黨就能用最大的人數來否決掉，但這樣子對一個召委來說到底誰才是比較適任的？

柯志恩強調，自己在過去第九任立委時，就見識過柯總召「棒子一揮，大家就是完全聽命於他」，但現在已經變成不是立法院多數，所以柯建銘是不是在權力上的落差，造成對很多決定做出錯誤判斷，難怪柯建銘的黨內同志都會覺得是不是有些認知上的落差。

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▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）