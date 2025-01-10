　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蛇年開運全攻略！風水師親授3大「旺宅」秘技ＸLG智慧家電打造富貴居家

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

▲蛇年迎好運！現在就跟著風水師從客廳、廚房到臥室3大重點空間，透過LG智慧家電的幫助，為居家空間迎祥納福、好運連連！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

距離蛇年倒數只剩不到一個月的時間，家家戶戶想必都開始為迎接新氣象而忙碌著！重視風水的人，也格外在乎家中裡裡外外的佈置，有些人或許以為是迷信，但其實居家風水著重的是，家人住在裡頭的氣場感受，因為不適而造成身體與心理的壓力，就會對全家人的健康、財運甚至幸福帶來深遠影響。「汝來神掌」創辦人兼手相學家——小姜老師，這次就接到料理達人小Mo瘋料理的邀請，特別從客廳、廚房到臥室三大重點空間，揭開輕鬆提升居家風水的祕訣，透過LG智慧家電的幫助，讓小Mo一家在蛇年迎祥納福，好運連連！

客廳開運首招｜清潔開運，迎接正能量！
客廳是整個居家的核心地帶，無論是招財、納福，還是聚集好運，乾淨明亮的客廳就是關鍵。小姜老師特別指出「雖然開窗通風是必要的，但吹進家中的灰塵若不清理，不僅會影響家中小孩的健康，也容易讓氣場中的負能量慢慢累積。」他指著小Mo的電腦和布沙發說，「像電腦上就有堆積灰塵，布沙發也容易會沾黏皮屑或毛髮，平常打掃的時候這些細節都很重要！」

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

好在小Mo早就備好了秘密武器「LG A9X蒸氣濕拖吸塵器」。這款吸塵器主打60度蒸氣濕拖功能，不需特別使用清潔劑也可以瓦解頑垢，可以殺菌濕拖又可以吸塵於無形，讓灰塵細菌都無處可躲。其中最讓她滿意的就是自動集塵功能，「只要按一下按鈕，灰塵就會直接進去集塵袋，不怕髒汙沾手，還可以降低二次汙染！」過去，使用傳統吸塵器清掃後，往往還需要手動清理集塵盒，過程中一不小心手抖就會讓灰塵四散飛揚，不僅會弄髒雙手、吸入粉塵，還會造成環境二次汙染，LG A9X蒸氣濕拖吸塵器的「自動集塵」設計，讓這些煩惱全都迎刃而解，清掃後的居家環境更加潔淨衛生！

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

此外，吸塵器的多種吸頭配件也都可以收在集塵座內，讓小姜老師讚嘆道，「對風水學來說，客廳最好不要放一些零零散散的東西，沒想到這款吸塵器設計連風水都顧到了！」

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

廚房藏富密技｜空氣淨化催旺事業運！
接著，小姜老師來到了廚房，這裡的風水與家庭財運密切相關，他邊勘查邊解釋，「在風水學中，廚房坐北朝南屬於『坎宅』，這個格局非常棒，會非常旺主人家的事業！不過像小Mo家是開放式廚房，所以也要很注意空氣流通的問題。」對於生活環境很要求的小Mo，特別在廚房與客廳的交接處擺放一台「LG PuriCare™ 360°空氣清淨機」，讓小姜老師大讚，「這個位子非常好，放在這裡可以讓空氣流通性提升，等於貴人、事業、財運都兼顧。」

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

此外，這款空氣清淨機也主打多重過濾系統、高效濾淨99.99%髒空氣，讓正氣進入、濁氣排出，同時內建過敏防護模式與寵物模式，讓全室維持清新好空氣。小Mo特別滿意的是獨特的循環扇功能，以及以燈號顯示空氣品質的貼心設計，不僅讓她覺得相當安心，就連小姜老師也點頭稱許，「這樣的設計相當直觀，馬上就能一目瞭然。」

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

臥室納福布局｜除濕防霉納好運！
臥室是每天休息充電的重要空間，但如果不小心成為家中濕氣最重的地方，該怎麼辦？就是這麼剛好，小Mo的臥室就連接了兩間廁所，常有潮濕的問題。小姜老師提醒，「濕氣過重不僅會形成霉味，還會帶來風水上的『氣煞』。」不過除了開窗通風外，針對臥室的潮濕問題，小姜老師建議可以利用除濕機處理。

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

為了享受乾爽新年，小Mo準備了搭載雙變頻科技以及一級能效強勁除濕的「LG PuriCare™ 雙變頻除濕機」，平常只要選擇智慧除濕模式，就能智慧偵測環境濕度，自動調節最適合當下的運轉模式。臥室除濕完成後，搭配單手可提的5公升大水箱以及滑順滾輪的貼心設計，就可以輕鬆拖到其他空間優雅除濕，帶來更舒適的居住環境與體驗。

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

掌握「三大風水」秘訣，迎接幸福新年！
最後，小姜老師也總結道，「想要除舊佈新迎新年，我們可以從三方面著手！第一，徹底清理灰塵與藏汙納垢的死角。第二，保持空氣流通，好空氣讓氣場順暢。第三，去除濕氣，防止霉菌滋生。」這次造訪了小Mo瘋料理的家，讓小姜老師難得不用苦口婆心、諄諄教誨，被大讚已經做得非常好的小Mo也開心地說，「還好有LG家電幫我解決老師提醒的所有問題！」透過不斷滿足居家需求的智慧家電，不僅能輕鬆幫全家人打造一個健康舒適的幸福之家，無形中也能獲得風水上的正面能量。新的一年，掌握正確的居家清潔與風水觀念，搭配精心挑選的家電產品，就能讓家中順風順水，好運蛇進來！

▲▼新年,蛇年,轉運,大掃除,風水,小姜老師,瘋小MO,LG,氣場,通風,防霉,除濕。（圖／擷取自影片）

了解更多LG智慧家電：https://bit.ly/40txEDC

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了
PO文怨「鬥輸姊姊」　謝典林突關臉書

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG新淨几ＸMoooi絕美圖騰聯名　把空氣清淨機變潮了

蛇年開運全攻略！風水師親授3大「旺宅」秘技ＸLG智慧家電打造富貴居家

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

蛇年開運全攻略！風水師親授3大「旺宅」秘技ＸLG智慧家電打造富貴居家

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤　應與賴清德對話

毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

睡夢中大叫！新竹男突無心跳瀕死　消防7次電擊搶回一命

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

3C家電熱門新聞

Lenovo CES2025陣容公開

新一代抓猴神器出現！「這APP」會自動定位報備

蛇年特別款AirPods 4 開賣

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

手機王2024年度報告三星拿6獎

iOS18.2.1緊急上線修復重要錯誤

3步驟出國行程秒排好！

華碩CES2025全品項公開

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

FB上互搜就變...「建議好友」？

Galaxy Unpacked 2025時間確定

LINE必備「9種功能」一次看

ROG CES2025全產品公開

Word必備「60組快捷鍵」　效率提升變高手

更多熱門

相關新聞

新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

為迎接2025年蛇年到來，新北市長侯友宜7日親自發布新出爐的「蛇福泰吉」春聯，侯市長希望用「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。即日起，週一至週五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取。

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春

年終all in！陸顧客一次買10公斤黃金

年終all in！陸顧客一次買10公斤黃金

集集鎮、林保署南投分署　邀名師現場揮毫贈春聯

集集鎮、林保署南投分署　邀名師現場揮毫贈春聯

關鍵字：

新年蛇年轉運大掃除風水小姜老師瘋小MOLG氣場通風防霉除濕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面