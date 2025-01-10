蛇年開運全攻略！風水師親授3大「旺宅」秘技ＸLG智慧家電打造富貴居家

▲蛇年迎好運！現在就跟著風水師從客廳、廚房到臥室3大重點空間，透過LG智慧家電的幫助，為居家空間迎祥納福、好運連連！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

距離蛇年倒數只剩不到一個月的時間，家家戶戶想必都開始為迎接新氣象而忙碌著！重視風水的人，也格外在乎家中裡裡外外的佈置，有些人或許以為是迷信，但其實居家風水著重的是，家人住在裡頭的氣場感受，因為不適而造成身體與心理的壓力，就會對全家人的健康、財運甚至幸福帶來深遠影響。「汝來神掌」創辦人兼手相學家——小姜老師，這次就接到料理達人小Mo瘋料理的邀請，特別從客廳、廚房到臥室三大重點空間，揭開輕鬆提升居家風水的祕訣，透過LG智慧家電的幫助，讓小Mo一家在蛇年迎祥納福，好運連連！

客廳開運首招｜清潔開運，迎接正能量！

客廳是整個居家的核心地帶，無論是招財、納福，還是聚集好運，乾淨明亮的客廳就是關鍵。小姜老師特別指出「雖然開窗通風是必要的，但吹進家中的灰塵若不清理，不僅會影響家中小孩的健康，也容易讓氣場中的負能量慢慢累積。」他指著小Mo的電腦和布沙發說，「像電腦上就有堆積灰塵，布沙發也容易會沾黏皮屑或毛髮，平常打掃的時候這些細節都很重要！」

好在小Mo早就備好了秘密武器「LG A9X蒸氣濕拖吸塵器」。這款吸塵器主打60度蒸氣濕拖功能，不需特別使用清潔劑也可以瓦解頑垢，可以殺菌濕拖又可以吸塵於無形，讓灰塵細菌都無處可躲。其中最讓她滿意的就是自動集塵功能，「只要按一下按鈕，灰塵就會直接進去集塵袋，不怕髒汙沾手，還可以降低二次汙染！」過去，使用傳統吸塵器清掃後，往往還需要手動清理集塵盒，過程中一不小心手抖就會讓灰塵四散飛揚，不僅會弄髒雙手、吸入粉塵，還會造成環境二次汙染，LG A9X蒸氣濕拖吸塵器的「自動集塵」設計，讓這些煩惱全都迎刃而解，清掃後的居家環境更加潔淨衛生！

此外，吸塵器的多種吸頭配件也都可以收在集塵座內，讓小姜老師讚嘆道，「對風水學來說，客廳最好不要放一些零零散散的東西，沒想到這款吸塵器設計連風水都顧到了！」

廚房藏富密技｜空氣淨化催旺事業運！

接著，小姜老師來到了廚房，這裡的風水與家庭財運密切相關，他邊勘查邊解釋，「在風水學中，廚房坐北朝南屬於『坎宅』，這個格局非常棒，會非常旺主人家的事業！不過像小Mo家是開放式廚房，所以也要很注意空氣流通的問題。」對於生活環境很要求的小Mo，特別在廚房與客廳的交接處擺放一台「LG PuriCare™ 360°空氣清淨機」，讓小姜老師大讚，「這個位子非常好，放在這裡可以讓空氣流通性提升，等於貴人、事業、財運都兼顧。」

此外，這款空氣清淨機也主打多重過濾系統、高效濾淨99.99%髒空氣，讓正氣進入、濁氣排出，同時內建過敏防護模式與寵物模式，讓全室維持清新好空氣。小Mo特別滿意的是獨特的循環扇功能，以及以燈號顯示空氣品質的貼心設計，不僅讓她覺得相當安心，就連小姜老師也點頭稱許，「這樣的設計相當直觀，馬上就能一目瞭然。」

臥室納福布局｜除濕防霉納好運！

臥室是每天休息充電的重要空間，但如果不小心成為家中濕氣最重的地方，該怎麼辦？就是這麼剛好，小Mo的臥室就連接了兩間廁所，常有潮濕的問題。小姜老師提醒，「濕氣過重不僅會形成霉味，還會帶來風水上的『氣煞』。」不過除了開窗通風外，針對臥室的潮濕問題，小姜老師建議可以利用除濕機處理。

為了享受乾爽新年，小Mo準備了搭載雙變頻科技以及一級能效強勁除濕的「LG PuriCare™ 雙變頻除濕機」，平常只要選擇智慧除濕模式，就能智慧偵測環境濕度，自動調節最適合當下的運轉模式。臥室除濕完成後，搭配單手可提的5公升大水箱以及滑順滾輪的貼心設計，就可以輕鬆拖到其他空間優雅除濕，帶來更舒適的居住環境與體驗。

掌握「三大風水」秘訣，迎接幸福新年！

最後，小姜老師也總結道，「想要除舊佈新迎新年，我們可以從三方面著手！第一，徹底清理灰塵與藏汙納垢的死角。第二，保持空氣流通，好空氣讓氣場順暢。第三，去除濕氣，防止霉菌滋生。」這次造訪了小Mo瘋料理的家，讓小姜老師難得不用苦口婆心、諄諄教誨，被大讚已經做得非常好的小Mo也開心地說，「還好有LG家電幫我解決老師提醒的所有問題！」透過不斷滿足居家需求的智慧家電，不僅能輕鬆幫全家人打造一個健康舒適的幸福之家，無形中也能獲得風水上的正面能量。新的一年，掌握正確的居家清潔與風水觀念，搭配精心挑選的家電產品，就能讓家中順風順水，好運蛇進來！

了解更多LG智慧家電：https://bit.ly/40txEDC