與15歲小蘿莉女友平安夜啪啪啪！　桃園衝動男這下慘了

▲桃園1名男子與未成年女友發生性行為遭判刑（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／桃園報導

桃園一名男子與15歲少女交往，於交往期間在住處與少女發生性行為，少女雖然未反抗但事後報警。桃園地院審理後，依對於14歲以上未滿16歲女子性交，判刑6月，緩刑4年。

判決指出，桃園男子阿達（化名）2021年12月間結識少女小柔（化名），兩人進而交往。但交往期間阿達因克制不住性衝動，於平安夜邀約小柔前往桃園住處，阿達明知小柔為14歲以上未滿16歲的未成年少女，仍在未違反小柔意願之情形下，與小柔發生性行為一次。但小柔事後報警處理，全案因而曝光。

小柔偵訊時指稱：「阿達在性行為過程沒有先問過我，但他沒有強迫我，我當時不敢表示想法，也不敢拒絕，所以沒表示不願意，阿達他也不知道」；阿達則否認強制性交。

桃園地院法官審酌被告既明知少女為14歲以上未滿16歲之女子，身心思慮都尚未成熟，仍與少女發生性行為，雖未違背少女之意願，仍對其身心健康與人格發展有重大不良影響、但考量被告犯後坦承犯行、且無故意犯罪的成年前科，最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，判阿達有期徒刑6月，緩刑4年。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，尊重身體自主權，請撥打110、113