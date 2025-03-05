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甜甜圈名店遭控血汗！擺過期油挨罰竟要員工平分罰鍰　慣老闆行徑曝

甜甜圈店的櫃檯上放著大大的徵人廣告，打出「月薪6萬+獎金」、「天天準時下班」等語，對比前員工所遭遇到的事情顯得相當諷刺。（圖／林冠吟攝）

▲甜甜圈店的櫃檯上放著大大的徵人廣告，打出「月薪6萬+獎金」、「天天準時下班」等語，對比前員工所遭遇到的事情顯得相當諷刺。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

北市中山區晴光商圈網紅名店「台灣人ㄟ甜甜圈」，曾被封為「全台最好吃甜甜圈」，如今卻傳出勞資糾紛，有員工出面控訴他因看上老闆開出的3.9萬元薪資，並可月休12至14天的待遇，因而前往應聘，孰料上班過程中才發現實際投保薪資與老闆所開出條件不符，老闆更會以五花八門的理由扣績效，等同變相扣薪，5名前員工忍無可忍，控訴洪姓老闆應給付加班，勝訴後卻被拒絕給付，洪男還反控其誹謗和業務侵占，也讓員工決定說出該店真面目。

據了解，該店網路上的徵人告示開出3.9萬元的優渥薪資，員工入職後實則領最低工資，其餘全得靠獎金支撐，還會被以各種沒及時回復老闆訊息、被迫去老闆家游泳沒帶毛巾等各種荒唐事由扣績效，等同變相扣薪。

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2019年衛生局前來稽查發現甜甜圈店放有過期2年花生油，因此開罰，老闆卻反將「成本」轉嫁至員工身上，不但扣員工績效更要員工分攤罰款。（圖／民眾提供）

▲2019年衛生局前來稽查發現甜甜圈店放有過期2年花生油，因此開罰，老闆卻反將「成本」轉嫁至員工身上，不但扣員工績效更要員工分攤罰款。（圖／民眾提供）

前員工怒指，該店早在2019年時就曾被衛生局發現，其油鍋下方放置有效期限已過的未開封花生油，衛生稽查人員因而罰鍰，而老闆當場也在工作群組內表示，將扣除油鍋人員績效，若因此收到罰單，罰單金額則要油鍋人員全數負擔平分，離譜行徑終於成為最後一根稻草，讓員工在社群平台上貼文爆料。

文章一出瞬間引發廣大迴響，幾名員工事後全數收到派出所通知，表示老闆對幾人控告誹謗，儘管最終均不起訴處分，但老闆仍不放棄，竟再次前往派出所提告。此外，由於短時間內有大批人員離職，甜甜圈店因此人手不足，再次對外招募，老闆也在其所經營的臉書粉專頁主動解釋缺人員原因是因，「員工偷錢做假帳」。

洪姓老闆也被控其長以「員工福利」為名，舉辦各式活動要員工參加，社群平台上一片和樂融融，實際上卻是拒絕出席就會被扣績效。（圖／民眾提供）

▲洪姓老闆也被控常以「員工福利」為名，舉辦各式活動要員工參加，社群平台上一片和樂融融，實際上卻是拒絕出席就會被扣績效。（圖／民眾提供）

對此員工也回應指出，所謂偷錢做假帳是因當天共收受5萬3067元營業額，但POS機上卻顯現營業額為5萬3035元，現金共多出32元。員工察覺兩者金額無法對上後也立即向同事提及，並將多出的32元先行放進收銀機的抽屜內，隨後以POS機上的金額進行回報，事後卻被老闆以侵占32元為由，直接告進警局，事後也獲得不起訴處分。

對於員工爆料所指出的相關爭議，洪男則在網路上回應，對於連公款都敢動手腳的人，有些誇大不實指控，就沒必要去對號入座，公司福祉都可以看歷史發言紀錄，「是誰黑心呢？」更強調自己所經營的企業是「幸福企業」，「有人持永久感恩的心，也有壞人見縫插針，都無所謂啦，自己找到好老闆很重要！」

員工再指老闆因與隔壁店家關係不好，放話員工只要前往隔壁店家消費就「開除」，就連員工朋友前往消費事後被得知後也遭到扣績效，如今判決確定卻被老闆拒絕給付應給之薪資。（圖／民眾提供）

▲員工再指老闆因與隔壁店家關係不好，放話員工只要前往隔壁店家消費就「開除」，就連員工朋友前往消費事後被得知後也遭到扣績效，如今判決確定卻被老闆拒絕給付應給之薪資。（圖／民眾提供）

針對員工休假被叫去別墅打掃、拔草，根本將員工視為傭人行為，洪男則稱自己是為了讓員工「可以不用每天在店裡出來透透氣」，也避免員工「包甜甜圈手會酸職業傷害，來老闆家放鬆」，每人還可以選擇自己喜歡的午餐，費用最高500元，全部都可報公帳，因此和員工培養出深厚友誼，只是資深員工都會主動幫忙整理花花草草，「畢竟成熟的人會主動幫老闆做事」。

記者實際前往該店，發現即使被爆出勞資爭議，該店人潮仍然絡繹不絕，徵人告示上更開出每月薪資可領6萬元+獎金，「月休10天，天天準時下班」，美好承諾看在昔日員工眼裡卻宛如笑話。

前員工表示，他與4名同事在忍無可忍下，控訴洪應償還應給付薪資共約112萬餘元，歷經3年官司纏訟，高等法院於2024年11月最終判老闆應給付4人含資遣費與加班費等共約12萬餘元。然而判決確定至今已快半年，老闆卻仍拒絕給付，打電話詢問賠償進度還被直接拒接掛電話，「都已經判決確定了，還拿不到錢」，讓員工只覺無奈又諷刺。

本刊致電甜甜圈門市，以及私訊該店粉絲專頁，但至截稿前都未獲回應。

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