癌症年輕化！篩檢對象放寬　竹山秀傳醫院祭紫南宮錢母催篩

▲國民健康署自今年起放寬癌症篩檢與成人健檢的對象，竹山秀傳醫院也為民眾加開整合性篩檢的場次。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首、111年平均4分2秒有1人罹癌；國民健康署考量癌症發生年齡有下降趨勢，自今年起放寬癌症篩檢與成人健檢的對象，竹山秀傳醫院也於2月和本月陸續為民眾加開整合性篩檢的場次。

竹山秀傳醫院3月4日上午於一樓設置一條龍服務，方便民眾查詢是否符合資格，並接受免費的篩檢，並祭出豐富獎品：有紫南宮錢母金幣、銀幣加持，還有瑜珈墊、瑜珈球可選擇，吸引大批民眾踴躍參與；院方指出，今年2月16日場次服務大腸篩檢43人次、口腔篩檢9人次、子抹篩檢28人次、乳房篩檢23人次、肺癌篩檢12人次、成人健檢70人次、BC肝11人次，共196人次，今天再舉辦一場，鼓勵民眾及家人積極定期接受癌症篩檢，維護自身及家人的健康。

院方強調，由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚；根據國民健康署提供相關實證資料顯示：子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率、乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率、糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率，有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期接受口腔黏膜檢查可降低26%口腔癌死亡風險，而低劑量電腦斷層檢查(LDCT) 可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率；另婦女人類乳突病毒檢測以及成人健檢、BC肝篩檢，都能提早發現可能存在的健康問題，有效降低癌症死亡率及提高存活率。

針對罹患癌症高風險族群提供免費的「各項癌症篩檢與成人健檢」資格如下：(1) 肺癌，每2年1次肺癌低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，年齡放寬至40-74歲女性及45-74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，有重度吸菸史則針對50-74歲吸菸史增列≥20包-年以上者；(2) 大腸癌，每2年1次糞便潛血檢查，擴大至45-74歲民眾及40-44歲有家族史，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者。

(3) 乳癌，每2年1次乳房X光攝影檢查，延伸年齡擴大對象40-74歲的女性；(4) 子宮頸癌，增列25-29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查；(5) 新增35、45、65歲女性當年度1次人類乳突病毒(HPV)檢測服務；(6)口腔癌，每2年1次免費的口腔黏膜檢查，免費篩檢對象為為30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾，另嚼檳榔或已戒檳榔之原住民可提前至18歲起接受檢查；(7)成人健檢，30至39歲民眾每5年可接受一次免費健康檢查。