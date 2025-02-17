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卦山法拍4／1竹山紫南宮登場　領競標號碼牌有機會獲蛇年錢母

▲行政執行署彰化分署長郭景銘（前排左二）拜訪紫南宮莊秋安主委（前排左四），並與南投地檢署郭景東檢察長（前排左三）共同進行反詐騙宣導。（圖／行政執行署彰化分署提供）

▲行政執行署彰化分署長郭景銘（前排左二）拜訪紫南宮莊秋安主委（前排左四），並與南投地檢署郭景東檢察長（前排左三）共同進行反詐騙宣導。（圖／行政執行署彰化分署提供）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署預計於4月1日於南投縣竹山紫南宮辦理「卦山法拍」動產拍賣會，拍賣標的有車輛及藝品，並將與紫南宮合作：拍賣當天至現場登記領取動產競標號碼牌，就有機會領取蛇年紀念幣錢母。

彰化分署長郭景銘12日率領同仁拜訪竹山紫南宮主委莊秋安主委，說明擬借重紫南宮求錢母與發財金的旺盛人潮，商借場地辦理動產拍賣會，以提高動產拍定與公法債權受償機率，並擴大辦理反詐騙宣導；莊秋安當場慷慨允諾出借場地，並加碼致贈紀念幣給拍賣會上投標拍定者，希望協助分署成功辦理拍賣會。

▲參加卦山法拍有機會獲竹山紫南宮蛇年錢母紀念幣。（圖／記者高堂堯攝）

▲參加卦山法拍活動即有機會獲竹山紫南宮蛇年錢母紀念幣。（圖／記者高堂堯攝）

郭景銘當天也與甫到任的南投地檢署檢察長郭景東，共同在紫南宮進行反詐騙宣導；雙方另就檢察署囑託分署進行扣押物變價事宜進行溝通協調，期盼攜手合作共同落實法務部「五打七安」重大政策。

彰化分署提醒，「卦山法拍」動產拍賣會預計4月1日上午9點半於紫南宮辦理，各項拍賣物件陸續上架中，歡迎有興趣的民眾上分署官網瀏覽拍賣公告；另紫南宮紀念幣數量有限，拍定送幣之規則將另發布，敬請留意分署臉書專頁最新訊息。

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