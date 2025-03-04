牛仔褲「直接丟洗衣機」大踩雷！日曬也GG　UNIQLO曝正確洗法

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

牛仔褲是大多人的必備單品，不過「該怎麼洗它？」「要多久洗一次？」總讓人一頭霧水。日本平價時尚品牌UNIQLO就在官網教學，提供能防止褪色、正確清洗牛仔褲的方式。

UNIQLO官網指出，牛仔褲建議翻面單獨清洗，且適合低轉速、常溫的短時間清洗；另外，為了避免牛仔褲的扣子和拉鍊相互碰撞，放入翻面後再放到洗衣網中洗滌，可以更好的避免褲子受損。

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官網表示，最好是不使用清潔劑，但若為了維持衣物的清潔感，可選用不含螢光劑、漂白劑、柔軟精的中性洗滌用品，「螢光劑會使深藍色變黃，漂白劑會使產品顏色不均勻，柔軟精則可能會因產品的顏色較深，而對其他物品產生染色的情況，這些都需要注意。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

上面還提到，應避免使用烘乾機，以免高溫讓深藍色的質地受損，或是讓其他衣物染色；此外，牛仔褲也會因日曬而變黃，所以翻面後在室內、通風良好處陰乾是最好的方法，至於曬法是褲管朝上倒過來曬，因整體重量朝下，能夠有效減少衣物經洗滌後產生的皺褶，也可以有效預防衣物縮水。

官網也說，清洗牛仔褲的次數最好還是減少一點，清洗時輕輕的用手揉捏3分鐘左右，就能進行脫水，最後翻面陰乾。

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