魏哲家同台川普　宣布台積電在美加碼投資3.3兆、再建3座半導體廠

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

台灣半導體龍頭台積電將在美國加碼投資1,000億美元（約新台幣3.3兆元），計畫於未來數年內新建5座晶圓廠。台積電執行長魏哲家與美國總統川普（Donald Trump）於白宮會面時宣布此項重大投資案。

川普在發表談話時強調，「我們必須能夠在美國本土生產我們所需的晶片與半導體，這關乎國家安全。」台積電則表示，此次擴建計畫涵蓋3座全新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及一座大型研發中心。

這筆1,000億美元的投資，是在台積電原定擴建計畫的基礎上進一步擴大。此前，台積電已宣布將其美國投資額從原定的400億美元提升至650億美元，並計畫在2030年前於亞利桑那州增設第3座晶圓廠。

魏哲家表示，這讓台積電在美國投資總額達到1650億美元，預計創造上萬份高薪工作。

台積電在聲明中表示，「我們期待與美國政府及產業夥伴共同探討創新與成長願景，並致力於推動科技產業的發展。」

川普表示，美國現階段在晶片市場影響太小，藉由這項投資案，美國可取得將近40％的市場，並可能創造超過2萬份的工作，產業將會持續擴大。他還稱，若台積電選擇在台灣生產晶片後運到美國，未來恐被徵收25％以上的關稅，但在美國生產就不會有關稅問題。

川普政府正積極吸引企業投資美國製造業，以創造更多就業機會，此舉也被視為他競選連任的重要經濟政績之一。繼蘋果（Apple）宣布未來四年內將投資5,000億美元後，阿聯酋億萬富翁薩吉瓦尼（Hussain Sajwani）與軟銀（SoftBank）亦承諾對美國進行數十億美元的投資。

美國商務部於拜登（Joe Biden）政府時期，曾在2023年11月批准台積電亞利桑那廠獲得66億美元的政府補助，以支持半導體生產。拜登於2022年簽署《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），提供527億美元補助，以促進美國半導體產業發展與研發。

現任美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電與其他半導體公司之所以選擇擴大在美投資，是為了避免川普政府最新推動的進口關稅。該筆1,000億美元的投資將符合2022年晶片法案規範，可享25%的製造業投資稅收抵免。

由於中國對台灣半導體產業的依賴，以及持續升高的政治壓力，國際市場對於半導體供應鏈過度集中於台灣的擔憂日益加深。中國聲稱台灣是其領土的一部分，但台北的民選政府堅決拒絕北京的主權聲索。

拜登政府曾說服全球五大先進半導體公司於美國設廠，以降低進口晶片對美國國家安全的風險。然而，盧特尼克在1月的國會聽證會上表示，拜登時期批准的補助案需要重新評估，他將在理解合約內容後才會決定是否執行。

台積電發言人上月證實，根據原定協議的階段性條件，公司已在新政府上任前獲得15億美元的《晶片法案》補助。

台積電去年同意在亞利桑那州的第二座晶圓廠生產全球最先進的2奈米製程技術，預計2028年投產。此外，該公司也同意將其最先進的「A16」製程技術導入美國廠區。

目前，台積電已在亞利桑那州開始生產4奈米先進製程晶片，以供應美國客戶需求。美國政府補助案還包括最高50億美元的低息貸款，以支持台積電在美國的擴張計畫。