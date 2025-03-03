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社會 社會焦點 保障人權

喝3罐啤酒再上工！他開「奪命壓路機」輾死同事　判決結果曝

▲▼快訊／台中恐怖壓路機「輾過同事」　工人手腳骨折無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

▲台中2020年發生壓路機輾死同事工安意外，肇事丁姓工人刑事判決近日出爐。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名丁男為壓路機工人（瀝青技師），卻喝了3罐啤酒後上工，不慎輾死同事鄒男，被測出酒測值高達0.44mg/l。丁男被依不能安全駕駛致人於死罪嫌起訴，後與鄒男家屬達成和解。台中地院近日判決出爐，判處丁男1年8月徒刑、緩刑5年。

檢警追查，2020年12月29日，丁男先在向上路施工地附近的檳榔攤飲用啤酒3罐，隨即駕駛壓路機施工，於壓路機倒車時，未注意後方情況，不慎撞擊站在後方的鄒男，導致鄒男胸腹骨盆部挫壓傷、骨折以及器官損傷等，送醫後仍宣告不治死亡。

▲檢警查出，丁男在事發前喝了3罐啤酒，酒測值高達0.44。（圖／ETtoday資料照）

第一警分局當時對丁男實施酒測，發現數值高達0.44mg/l。法院認為，丁男職業為瀝青技師，以鋪設道路瀝青柏油為業，可預見其飲酒後駕駛膠輪壓路機在本案工地進行施作，可能因酒精作用而影響其注意力、反應力及操控能力，若稍有不慎，極易發生事故，導致他人死亡結果。

地院認為，其主觀上雖僅有酒後駕車之犯意，但無欲令被害人死亡之故意，但應對被害人死亡結果負責。另外，員警到場後，向員警坦承肇事致人死傷事實，符合自首要件。

地院審酌，丁男曾被告曾於因酒駕被判有罪確定，明知酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，仍於工作期間飲酒，酒後駕駛壓路機施工時肇事，致鄒男死亡，其行為本不宜輕縱。

衡量丁男犯後坦認犯行，已與告訴人成立調解，並給付賠償金額完畢，鄒男家屬於調解時表示，同意法院給予最輕處罰、給予緩刑宣告，全案依不能安全駕駛因而致人於死罪，判丁男1年8月徒刑、緩刑5年。

▲鄒男當時遭倒車中的壓路機撞上，胸腹部嚴重受傷。（圖／ETtoday資料照）

該案延宕多年，係因國民法官法自2023年上路，檢方於同年3月起訴，卻未依新制起訴。地院認為違背規定、無從補正，判決公訴不受理。檢方提起上訴，二審發回後，地院又裁定「不行國民參與審判」，又以一般庭審審理，全案近日出爐。

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