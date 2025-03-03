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日男自衛隊員遭2男上司「逼露鳥」強摸下體！　色喊：比女生可愛

▲▼ 日本自衛隊軍機2021年8月24日自日本起飛前往阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自衛隊一名男隊員長年遭到男上司猥褻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本一名30多歲男性自衛官長年遭受男上司性暴力，罹患創傷後壓力症候群，因此向隸屬的駐屯地申請勞災賠償。被害人自從加入自衛隊後，多次被逼迫穿女裝取悅上司，同時被強吻、觸摸胸部、用香菸燙傷胸部，甚至還在同袍面前被逼裸露下體時，遭上司觸碰生殖器。

根據《每日新聞》報導，宮城縣一名隸屬於陸上自衛隊駐屯地的30多歲男性自衛官，2024年12月17日向駐屯地提交「公務災害」申請，該申請相當於職災，原因則是長期遭受上司性暴力，導致罹患創傷後壓力症候群（PTSD）

該名自衛官2月27日在仙台市召開記者會，曝光在自衛隊長期遭到性虐待、性暴力的經歷。律師團隊指出，當事人2006年以18歲的年紀加入自衛隊，然而入隊後不久便就開始遭到男性上司的霸凌與性騷擾。

他曾被對方嘲諷「比女生還可愛」，並被迫在尾牙上穿女裝，甚至遭到強吻與襲胸。而在隔年的某次聚會上，又被另一名男上司用燃燒的香菸燙傷胸部。

此外，被害人還被2名男上司綑綁，逼迫在同袍面前露出下半身，並以工具觸碰他的生殖器。

被害人2022年曾所屬單位高層通報性犯罪行為，但是對方卻以「無法確認事實」為由，不承認發生過性犯罪，拒絕提供適當處理。2024年2月，他經診斷確診PTSD。

對於公務災害一事，被指控的陸上自衛隊駐屯地表示，仍在確認相關事實，因此拒絕發表回應。

 
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