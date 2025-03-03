　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還原捐1500萬細節！曹興誠稱個人從未承諾　謝寒冰：享美名30年

▲▼聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝） 

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曹興誠在臉書上說明，他過去和清大前校長沈君山同在新竹工作，對方詢問他「學校沒預算，可否請聯電幫點忙？」後來經聯電董事會同意，捐了1500萬元，「至於我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。」對此，媒體人謝寒冰則質疑，為什麼曹興誠過去30年都沒有否認這件事？

曹興誠昨（2）日發文表示，立委翁曉玲說他要捐款給清大卻沒捐，「這一看就是國民黨為打擊全民大罷免而使出的賤招」，如今眼看對方沒招，他也決定回應。他透露自己跟沈君山過去有段時間同在新竹工作，「有一天沈校長說，他想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹興誠當下說可以，並建議先下一盤圍棋，「沈校長贏幾目，我就商請聯電董事會捐幾萬美金」，由於對方比他厲害很多，所以贏了五十目，之後經過聯電董事會同意，就捐了1500萬元。聯電捐款之後，與清大有密切來往，兩屆的清大校長都曾擔任聯電獨立董事，倘若聯電言而無信，後續就不會跟清大發展出良好關係。

不過曹興誠也說，「至於我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。」因此他反控翁曉玲造謠，「翁曉玲造謠說，我個人承諾要捐款給清大，卻『言而無信』，而清大也立即回應說，沒有收到我的個人支票。這很明顯的，是事先套好了招，對我進行惡意誹謗」。

曹興誠認為，清大內部應該要好好檢討，為何要配合翁曉玲？聯電幫了清大很多忙，清大怎麼好意思反咬他一口？

對此，謝寒冰在《新聞大白話》中表示，曹興誠之前說他拿了1500萬的支票給沈君山，結果現在又說從來沒承諾要捐款，那這個支票到底是有給還是沒給？

接著謝寒冰說，既然曹興誠沒有承諾要捐款給清大，那為什麼過去30年，記者、校長公開講這件事的時候，曹興誠從未否認過？就這樣享了這個美名30年。他更質疑，曹興誠講話沒有邏輯、出爾反爾，這個人說的話，到底還有哪一句能相信？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新制勞退分紅入帳！　467萬戶領超過5萬元
台中男開「壓路機」輾死同事　判決結果曝
台南國中生疑遭灌毒亡！解剖相驗結果曝　採組織、血液急送驗
獨／孫協志、夏宇童內湖登記「被民眾認出」…求子計畫曝
12強換投、WBC資格賽違規　中華隊連兩大國際賽挨罰
峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒
鳳梨、勾惡免賠！　保母一家慘況曝
28歲正妹女優9年前「拍素人片愛上他」！　甜蜜宣布嫁對手男優

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

文化幣「揪團看國片」加碼100點！回饋無上限　開學6部片單一次看

很多前師傅開平價店「鼎泰豐為何不會倒？」　網點出原因：怎麼輸

「吉卜力特展」周邊商品價格比日本貴逾2倍　網友揭露背後關鍵原因！

討厭騎士「手放煞車上」她喊危險！一票喊正常　2行為才困擾

演唱會結束「眾星送的花籃」去哪了？答案揭曉網讚爆：沒丟就好

突破自我，開啟人生新篇章！迎戰2025東京馬拉松挑戰

星空下重溫經典！《小魔女瑪蒂達》電影交響來了　周末高美館登場

228連假結束「還剩4連假」　一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

文化幣「揪團看國片」加碼100點！回饋無上限　開學6部片單一次看

很多前師傅開平價店「鼎泰豐為何不會倒？」　網點出原因：怎麼輸

「吉卜力特展」周邊商品價格比日本貴逾2倍　網友揭露背後關鍵原因！

討厭騎士「手放煞車上」她喊危險！一票喊正常　2行為才困擾

演唱會結束「眾星送的花籃」去哪了？答案揭曉網讚爆：沒丟就好

突破自我，開啟人生新篇章！迎戰2025東京馬拉松挑戰

星空下重溫經典！《小魔女瑪蒂達》電影交響來了　周末高美館登場

228連假結束「還剩4連假」　一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

中職違規用電子設備　WBC告誡再犯最重取消資格

台南1區人口數「逆成長」　台積擴廠再助房價5年漲1倍

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

大手牽小手！武藏野大學與金山國小簽署MOU　深化台日教育合作

台中人ATM領錢多看幾眼！發現車手...掃QR Code通報可賺5千元

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

奧斯卡／《艾諾拉》連拿五獎！導演西恩貝克大滿貫　樂喊：我媽媽生日

藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

忌妒女同事升職　監視器拍到38歲女在同事「保溫杯中下毒」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

生活熱門新聞

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

全台有雨倒春寒　「最冷剩10℃」時間曝

一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

日人批遊客亂丟垃圾！一看「這罐」好熟悉：太丟臉

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

嘉義零食電商傳跑路！疲老闆妻深夜發聲明

好事來了！　12星座「3月首週運勢」出爐

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！

買50嵐意外發現「老粉才知的隱藏優惠」

去哪裡玩「不會被要求代購？」　過來人曝1國家

連假高鐵擠爆！內行改搭它「設備讚爆」

更多熱門

相關新聞

轟曹興誠是中共代理人嫌疑最大！　翁曉玲：沒捐錢還死不認錯

轟曹興誠是中共代理人嫌疑最大！　翁曉玲：沒捐錢還死不認錯

國民黨立委翁曉玲日前爆料，聯電創辦人曹興誠30年前，曾要捐款清大1500萬，但至今卻未實踐，曹興誠則澄清，當年聯電已依約捐出1500萬，而自己從未承諾個人捐款，翁曉玲與清大合謀抹黑，手法與中共鬥爭模式如出一轍。對此，翁曉玲今（3日）表示，根本沒捐錢，卻還死不認錯，傷害清大校譽，要繼續撒謊造謠，就隨他去吧，反正不會有人相信，曹興誠是中共代理人的嫌疑才是最大的。　

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

曹興誠「從未承諾個人捐款」　批清大被中國滲透配合翁曉玲誹謗

曹興誠「從未承諾個人捐款」　批清大被中國滲透配合翁曉玲誹謗

清大「不會主動揭露捐款資訊」　媒體人：那配合翁曉玲放話的是誰？

清大「不會主動揭露捐款資訊」　媒體人：那配合翁曉玲放話的是誰？

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

關鍵字：

聯電清大清華大學曹興誠謝寒冰

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

蹦闆爆知名網紅私下接客

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面