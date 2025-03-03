還原捐1500萬細節！曹興誠稱個人從未承諾　謝寒冰：享美名30年

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曹興誠在臉書上說明，他過去和清大前校長沈君山同在新竹工作，對方詢問他「學校沒預算，可否請聯電幫點忙？」後來經聯電董事會同意，捐了1500萬元，「至於我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。」對此，媒體人謝寒冰則質疑，為什麼曹興誠過去30年都沒有否認這件事？

曹興誠昨（2）日發文表示，立委翁曉玲說他要捐款給清大卻沒捐，「這一看就是國民黨為打擊全民大罷免而使出的賤招」，如今眼看對方沒招，他也決定回應。他透露自己跟沈君山過去有段時間同在新竹工作，「有一天沈校長說，他想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙？」

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曹興誠當下說可以，並建議先下一盤圍棋，「沈校長贏幾目，我就商請聯電董事會捐幾萬美金」，由於對方比他厲害很多，所以贏了五十目，之後經過聯電董事會同意，就捐了1500萬元。聯電捐款之後，與清大有密切來往，兩屆的清大校長都曾擔任聯電獨立董事，倘若聯電言而無信，後續就不會跟清大發展出良好關係。

不過曹興誠也說，「至於我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。」因此他反控翁曉玲造謠，「翁曉玲造謠說，我個人承諾要捐款給清大，卻『言而無信』，而清大也立即回應說，沒有收到我的個人支票。這很明顯的，是事先套好了招，對我進行惡意誹謗」。

曹興誠認為，清大內部應該要好好檢討，為何要配合翁曉玲？聯電幫了清大很多忙，清大怎麼好意思反咬他一口？

對此，謝寒冰在《新聞大白話》中表示，曹興誠之前說他拿了1500萬的支票給沈君山，結果現在又說從來沒承諾要捐款，那這個支票到底是有給還是沒給？

接著謝寒冰說，既然曹興誠沒有承諾要捐款給清大，那為什麼過去30年，記者、校長公開講這件事的時候，曹興誠從未否認過？就這樣享了這個美名30年。他更質疑，曹興誠講話沒有邏輯、出爾反爾，這個人說的話，到底還有哪一句能相信？