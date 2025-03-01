婚禮中大螢幕「突放不雅照」600賓客全看呆　新人崩潰怒告

▲正當新娘準備入場時，螢幕上竟突然跳出1張不雅照片，讓現場賓客錯愕不已。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸1名林姓女子在人生最浪漫的時刻，遭遇了最糟糕的事。2023年，她與初戀攜手步入婚禮殿堂。儀式剛開始不久，大螢幕上正播放著2人相知相愛的甜蜜歷程，林女則在紅毯邊候場，滿心期待。然而，影片播放完畢後，正當林女準備入場時，螢幕上竟突然跳出1張不雅照片，讓現場賓客錯愕不已。

《新聞晨報》報導，林女表示，「那是1張明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片。」現場瞬間一片嘩然，甚至有人在台下竊竊私語「這是不是新娘啊？」由於現場賓客超過600人，其中認識新娘的不足3分之1，剩下的400多人都是公公的生意夥伴，因此很多人想當然地將這張裸照與林女聯繫了起來。

20多秒後，工作人員匆忙關掉了大螢幕，儀式才得以繼續進行。但林女和丈夫根本沒有機會向賓客解釋，婚禮之後更是無從解釋，2人怒不可遏地去找婚慶公司討說法。然而，婚慶公司只是敷衍地安撫了幾句，便掏出1份合同說，他們的司儀、調音等業務是外包出去的，想索賠可以去找外包公司，並稱雙方經解除了合作關係。

林女質問，「那你們的態度呢？你們是不是要道歉？」婚慶公司回應，「跟我們沒關係啊，我們負責的婚禮流程很完美。」夫妻倆對此忍無可忍，決定將2家公司告上法庭。

黃浦法院審理後發現，根據被告的合同規定，播放大螢幕應是婚慶公司責任。但婚慶公司因覺得價格太低廉，只派了1名工作人員前往現場，事發時該人員還在外場忙碌，導致2家公司銜接出現失誤，最終釀成了不雅照被放出的嚴重後果，因此判決被告應在判決生效日起10日內，各自以書面形式向原告道歉，並支付精神損害撫慰金1萬2000元、律師費8000元。

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