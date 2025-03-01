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發泡錠「鈉含量=3分之1碗泡麵」　藥劑師揭關鍵：不建議喝

藥劑師點名「這一物」　強調：鈉含量是三分之一碗泡麵

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

近年來，發泡錠由於其相較於傳統劑型有著快速溶解、易於攝取的特性，成為許多民眾補充身體所需營養素的首選。但如今有從事藥劑師行業的網友「小鹿藥師」發文點名，表示高劑量的維他命C發泡錠身體根本無法吸收，自己是完全不建議吃。

「小鹿藥師」在社群網站Threads上發文表示，自己並不推薦使用維他命C發泡錠這種劑型的保健品，其中最主要的原因就是「鈉」含量過高，一顆發泡錠的鈉含量相當於三分之一碗的「泡麵+湯」的鈉含量。小鹿藥師也建議，如果真的要喝發泡錠，建議選擇碳酸氫「鉀」的成分，因為這種類型的發泡錠鈉含量較低。

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至於為何發泡錠中有這麼多鈉，小鹿藥師有在留言區解釋，部分款式的發泡錠中有碳酸氫鈉，跟裡面的檸檬酸碰到水後會發生化學反應，產生檸檬酸鈉、跟二氧化碳，而這也是發泡錠丟水裡會冒泡泡的原因。

但除了鈉含量過高外，小鹿藥師也提到，坊間時常可以看到的高劑量1000毫克的維他命C發泡錠，其實身體根本無法吸收「很多錢錢，應該都尿到馬桶裡」，小鹿藥師也表示「短期感冒服用比較沒關係，但不建議每天喝」。

而有網友問及，如果要補充維他命C的話，該如何選擇，小鹿藥師則建議網友，可以自行搜尋「緩釋劑型維生素C」的產品來進行補充。也有網友補充提到「要吃吃緩釋類型，還比較便宜」。

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