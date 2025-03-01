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婦出門趴趴走！看護擔心尾隨...迷路淚崩　屏東警急伸援手

▲▼菲律賓女看護推婦人外出散步卻迷路，急得在路邊哭了起來。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

菲律賓女看護陪同照顧的方姓婦人外出散步，因對路況不熟迷路，在路旁著急落淚，屏東警分局員警獲報趕往協助，先帶回派出所查出身分，聯絡家人帶返家，讓家屬非常感激。

屏東警分局公館派出所日前接獲民眾報案，稱在屏東市復興南路二段發現一名老婦與一名外籍看護在路旁徘徊，疑似迷失方向，警方接獲通報後，立即趕赴現場協助。

警方到場發現65歲方姓老婦神情茫然地站在路旁，而她身邊的外籍看護則焦急落淚，顯得手足無措。

據報案的熱心民眾表示，自己下班時見兩人長時間站在路邊，外籍看護似乎十分焦急，便主動上前關心，才發現兩人因迷失方向不知如何返家，遂向警方求助。

經警方耐心詢問得知，這名菲律賓籍看護剛來台灣工作不久，尚未熟悉周邊環境，也不會說中文。當天下午，她見方姓婦人獨自外出，擔心其安危便陪同出門，未料方婦卻漫無目的地一直行走。由於看護對台灣道路不熟悉，隨著方婦越走越遠，自己也迷失了方向，加上語言不通，無法與方婦溝通，一時之間不知如何是好，只能焦急落淚。

員警了解情況後，立即安撫兩人情緒，並先將她們帶回派出所休息，再透過警用系統查詢方婦的家屬聯絡方式，順利與其家人取得聯繫。不久後，家屬趕到派出所，見到母親平安無事，深深向員警表示感謝之意。

分局長林明波表示，家中如有疑似患有失智症或類似情形之年長者，應特別留意其行蹤，除可為其配戴識別證或手環外，亦可向電信公司申裝手機定位裝置或智慧防走失器，以便迅速找回返家之路。同時，家中若聘請外籍看護，也請協助其熟悉住家周邊環境與緊急聯絡方式，確保平安。

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