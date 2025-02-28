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「我和梁朝偉有婚約」她奔銀行匯17萬給經紀人　全都是騙局

▲▼女子到銀行表示正在與梁朝偉交往，並且要匯款17萬代墊來台住宿費用。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲女子到銀行表示正在與梁朝偉交往，並且要匯款17萬代墊來台住宿費用。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局松山分局中崙派出所日前接獲國泰世華商業銀行來電，表示客戶疑似遭詐騙需警協助，警員到場發現1名女子自稱與港星梁朝偉有婚約，所以要匯款給經紀人，代墊來台住宿飯店的款項共計17萬元，警方當場驚覺是詐騙，立刻提醒對方避免受害。

警方調查，日前北市警局松山分局中崙派出所2名警員葉思廷、馬家俊獲報，在轄區內銀行有民眾要提領17萬鉅款，但是可能是要交付給詐騙集團，2名警員聞訊立刻趕往銀行，向正在櫃檯準備領錢的阮姓女子關心提領現金使用狀況。

阮姓女子聽後立刻告知警員，與港星「梁朝偉」有婚約，急需匯款給梁朝偉的經紀人，並且與港星梁朝偉是因朝夕聊天後戀愛交往，因近期經紀人需處理梁朝偉來台住宿飯店之費用，需要阮先代墊後來台再返還，阮遂向銀行表示需匯款17萬元。

警方事後又聽行員告知，當時經行員關懷提問後，電話另端地經紀人又改稱要提領現金購買價值17萬之Apple Store卡 ，經警方了解阮女對話紀錄並當場撥打對方電話皆無回應，員警不斷向阮女宣導此為常見之「假交友」詐騙手法，最後才成功勸阻阮匯款。

松山分局呼籲，詐騙集團時常以各種名義行使詐騙行為，民眾若接獲可疑電話或發現異常情形時，務必保持冷靜、細心查證，立即撥打165反詐騙專線或110專線報案，以免因一時慌張亂了方寸，造成財產損失。

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