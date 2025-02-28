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台鐵「10大旅客最愛車站」出爐　花蓮、新烏日站奪冠

▲▼台鐵花蓮車站,花蓮站。（圖／台鐵提供）

▲台鐵花蓮車站。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升各車站服務品質及形象，台鐵113年11月29日至12月15日舉辦「台鐵心站獎」10大績優車站票選活動，由神秘客和獲邀10萬名台鐵會員投票，選出心中最溫暖車站，旅客最愛10大車站近日出爐，由花蓮站及新烏日站分別勇奪分組第一。

台鐵舉辦「台鐵心站獎」票選活動，依車站級別分作「特一等站組」及「二三等站組」，除邀請神秘客進行評鑑，更廣邀10萬名台鐵會員線上投票，共同選出旅客心目中最具溫暖與服務精神的車站。

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在特一等站組部分，花蓮站憑藉其高聳如樹的迎賓傘、壯麗的站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引無數旅客目光，加上車站人員貼心服務，奪下第一名。位處重要交通樞紐的台北站因提供高品質的旅客服務，緊追在後，奪得第二名。

▲▼台鐵台北站。（圖／台鐵提供）

▲台鐵台北站。（圖／台鐵提供）

台中舊站具新舊共融的特色，保留鐵道記憶，如蝴蝶飛舞的新站外觀更是超級吸睛，獲第三名；第四名的板橋站因多鐵共構便利性及「新北歡樂耶誕城」的節慶氛圍，受旅客喜愛。

第五名台東站則以原民風格的藝術裝飾及象徵航向海洋的棚架設計，贏得高度評價。

▲▼台鐵新烏日站。（圖／台鐵提供）

▲台鐵新烏日站。（圖／台鐵提供）

在二三等站組部分，新烏日站憑藉三鐵共構的便捷性與明亮的站體設計榮獲第一名，成為旅客心目中的明星車站；緊隨其後的鳳山站以其古色古香的建築風貌與「空中鳳城」的美譽，排名第二。

第三名的鶯歌站近年積極提升車站美學與功能，站體煥然一新；汐止站因其為通勤要衝，提供旅客優質服務與舒適環境而受到肯定，名列第四；第五名則是「出站即見海景」的福隆站，不僅是遊客熱門景點，更以貼心服務贏得好評。

▲▼台鐵鳳山站。（圖／台鐵提供）

▲台鐵鳳山站。（圖／台鐵提供）

台鐵公司表示，透過「台鐵心站獎」票選活動，除藉此表揚績優車站對旅客的用心，亦可更加了解旅客需求，透過各項改善與優化，持續強化車站管理與旅客服務，提供更舒適、更便利的乘車環境，讓每位旅客都能享受更美好的旅途體驗。

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