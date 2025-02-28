中年男愛打球卻中風「左手無法使力」　經顱磁刺激治療助改善

▲南投醫院復健科主任周建文進行「重複經顱磁刺激治療」情形，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

59歲蔡姓男子過去熱愛球類運動，但後來不幸腦中風，去年底因身體左側無力，經就醫治療及復健後下肢恢復良好，但左手仍然無力，無法拿筷子、扣鈕扣；蔡男和醫師、家屬討論後，自費由醫療團隊進行「重複經顱磁刺激治療」(rTMS)，左手力量明顯改善，可握起水杯，不久後也可望恢復運動習慣。

衛福部南投醫院復健科醫師林建仲表示，中風後的神經修復需要時間，但若大腦運動迴路無法有效重建，患者的肢體功能可能長期受限，生活大受影響，「重複經顱磁刺激」則利用磁場誘發腦部神經元活動，已被證實能改善中風後的運動功能；蔡男因缺血性中風導致右側大腦受損、左側肢體無力，醫療團隊針對其大腦運動皮質區，以低頻rTMS抑制未受損半球的過度活躍，並透過高頻rTMS增強受損半球的神經活動，以達到大腦功能的平衡。

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南投醫院物理治療師張鈞渝指出，蔡男接受rTMS療程為每週五次、每次約30分鐘，並搭配密集的物理與職能治療，經四週後，上肢活動能力明顯進步，能自主抬高手臂，且逐步恢復手指的抓握與伸展功能；蔡男表示，原本以為這輩子左手可能沒辦法再動，沒想到現在不僅可以抬手，甚至能夠握住水杯，很感謝醫療團隊的幫助。

林建仲表示，中風後半年內的黃金復健時期，除接受物理治療、職能治療等復健訓練，在接受醫師評估及討論後，也可將重複經顱磁刺激治療納入復健的選項，有機會幫助中風後的神經功能重建，不過該療法目前尚未納入健保，需患者自費治療。