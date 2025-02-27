基隆母伴女兒乾屍6年　高大成質疑：有人教她如何保存遺體

記者白珈陽／台中報導

新北市瑞芳區1名李姓女子6年前死亡，李母稱女兒的遺願是「死後7年才下葬」，因此將女兒遺體存放在房間，全年開冷氣相伴至今。法醫高大成認為，可能要釐清李母動機，為何她懂得用低溫、抹油去保存遺體？這手法一般人不會使用，「應該是有人相授方法」。

▲高大成認為，應該有人傳授李母保存遺體的方法。（圖／記者白珈陽攝）



高大成表示，在女兒死後，李母為何不報警？若是因不知如何處理喪葬事宜，卻知道怎麼保存遺體，這令人感到相當奇怪。高大成說，李母懂得吹冷氣用低溫避免屍臭，還知道要空氣流通、乾燥，甚至為遺體抹油，推測應該有請教過別人，因為一般人頂多只會用清水擦拭。

高大成也說，由於女兒的年紀還沒有到可領取老人年金，因此全案應可排除是為了「好處」，才留下女兒遺體，至於真實情況，還是需要檢警調查。

據了解，李母在女兒去世後，將遺體置於房間內，持續24小時開啟冷氣保存，還每天擦拭遺體。近日，李母疑似中風，無法繼續照料遺體，加上經濟壓力，才向志工透露實情。檢方根據現場情況和李母的證詞，初步排除他殺。

鄰居對於李母將女兒遺體存放家中長達6年感到震驚，表示未曾聞到任何異味。葬儀社人員在協助處理後事時，發現李女的遺體已成為乾屍，且外層似乎塗有油劑，加上持續的冷氣作用，使得外界未能察覺異常。