北投70年知名小吃闆娘控夫羞辱24年　威脅淨身出戶：滾回中國

▲北投知名小吃攤「阿婆甜不辣」。（圖／翻攝臉書／我是北投人）

記者葉國吏／綜合報導

開業70年的台北市北投知名小吃「阿婆甜不辣」，近日老闆娘發文痛訴，自己在與丈夫結婚後，並未被當作妻子對待，而是淪為廉價勞工「賺來的錢卻幾乎全進了丈夫的口袋」，甚至還被威脅「滾回中國去」，此文引起當地居民熱烈討論。

老闆娘在臉書社團「我是北投人」和「台北之北投幫」中透露，自己從中國大陸嫁來台灣已有25年，卻換來無盡的委屈和羞辱。她表示，從免費勞工到「領薪水的外人」，每天辛苦顧攤還房貸、養孩子，6年來幾乎沒拿過屬於自己的錢，收入全花在家庭和女兒身上，盈餘則被丈夫拿走。

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老闆娘還提到，丈夫出現在攤位的次數屈指可數，甚至放任大伯在客人面前對她大聲咆哮，搞得鄰居和熟客眾所皆知。有一次因為看新聞吵架，丈夫竟威脅她淨身出戶，放話「滾回中國，一分錢都不會給你跟女兒，寧願捐出去」，揚言要把她們母女趕出家門。

此外，丈夫請的律師稱她每天收入1500到3000元，20多年來應該有百萬存款，這讓她當場傻眼。她反問「我一個女人養家養女兒，每日辛勤勞作，不應該要得到相對應的報酬嗎」，並表示所有收入都花在家庭和女兒身上，根本無法存錢。老闆娘感嘆，這24年來的付出全被抹滅，丈夫透過律師營造她愛花錢、不勞而獲的形象，讓她深感不平。

網友們紛紛留言支持老闆娘「無關國籍，這種男人也太可惡」、「常常看到攤位上只有闆娘，原來事實是這樣」。大家都期待老闆娘能夠重新開業，並表示會大力支持。