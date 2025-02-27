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大陸 大陸焦點 特派現場

FENDI將中國結稱為「韓國結」　陸揚言抵制：文化剽竊

▲▼FENDI將中國結稱為「韓國工藝」。（圖／翻攝自微博）

▲FENDI將中國結稱為「韓國工藝」。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

義大利奢侈品牌FENDI日前在社群媒體上將「中國結」稱為「韓國結」，登上微博熱搜。事件引起大陸網友不滿，有人怒批這是「文化剽竊」，更喊出要下架、抵制FENDI。

綜合陸媒報導，FENDI和韓國手工藝人合作推出一款聯名包，設計中使用類似中國結的編織工藝，但是官方Instagram帳號在去年11月26日的品牌宣傳中卻稱這是韓國工藝，並暗示源自韓國傳統文化，引發爭議。

FENDI中國客戶服務中心工作人員回應稱，已關注到了該情況，目前已反映到相關部門去進行核實處理，暫沒有接到處理結果的相關資訊，消費者後續可以留意一下。

▲▼FENDI將中國結稱為「韓國工藝」。（圖／翻攝自微博）

▲遭大陸網友圍剿的包款。

FENDI作為義大利知名奢侈品品牌，隸屬於LVMH集團。為提升在中國市場知名度，FENDI還與大陸明星展開宣傳合作，如唐嫣、檀健次等擔任品牌代言人。

對於中國結變成「韓國結」，引發大陸網友熱議，紛紛在社群媒體上表達不滿，指責FENDI「文化挪用」甚至「文化剽竊」。還有網友嗆，「你可以下架了，中國市場已經不需要你了」。

另有人說，「中國人抵制這個品牌」、「大家都去FENDI官網投訴他們」、「坐等代言人發聲，考驗明星人品和粉絲底線的時候到了」、「呵呵，去年的事現在關注到啦」。

此外，陸媒更進一步翻出，無獨有偶，Dior在2022年秋季系列一款半身裙，被指抄襲中國的馬面裙，也是出自韓國設計師之手。

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