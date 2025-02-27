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全球最大朝聖集會　大壺節6.6億人參加創紀錄

▲▼ 印度教「大壺節」。（圖／路透）

▲這次大壺節共有超過6億6300萬人參與聖浴。（圖／路透）

文／中央社記者李晉緯新德里27日專電

印度教的「大壺節」被認為是地球上規模最大的朝聖集會，活動於26日在濕婆節中落幕，主辦單位表示，這次參加聖浴的人數超過6.6億，創下史上最高紀錄。

今年的大壺節 （Maha Kumbh）被認為是最神聖的一種大壺節（Kumbh Mela），因為這是每隔12年才會回到恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和肉眼看不見的神秘河流薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流處舉行一次的大壺節。

▲▼ 印度教「大壺節」。（圖／路透）

▲大壺節2017年被列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產名錄，這次大壺節規模之大，甚至在太空中都能看到。（圖／路透）

這次大壺節相關活動1月13日展開，活動持續6週時間，一直到26日，對印度教徒而言，在最重要的節日之一「濕婆節」（Maha Shivaratri）中畫下句點。

主辦單位今天提供的統計數據顯示，截至26日下午8時，濕婆節當天到大壺節活動現場的人數高達1530萬，這次大壺節共有超過6億6300萬人參與聖浴。

大壺節2017年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的人類非物質文化遺產名錄，這次大壺節規模之大，甚至在太空中都能看到，美國籍太空人白地特（Don Pettit）1月時就曾在社群平台X發布一張從國際太空站（International Space Station, ISS）拍攝到的大壺節景況，照片中恆河岸邊燈火通明的盛況令人嘆為觀止。

▲▼ 印度教「大壺節」。（圖／路透）

▲對印度教徒來說，在聖水中沐浴可以洗清罪孽，而在大壺節期間於聖河沐浴，更是能超脫生死輪迴並獲得救贖。（圖／路透）

對印度教徒來說，在聖水中沐浴可以洗清罪孽，而在大壺節期間於聖河沐浴，更是能超脫生死輪迴並獲得救贖，但這樣的吸引力讓前往活動現場的交通大打結，不僅機票、火車票在活動開始前幾個月就已銷售一空，還一度有開車前往參加大壺節的民眾，塞在回堵長達300公里車陣中。

大壺節除了讓印度教徒趨之若鶩，也同樣吸引大量觀光客前往朝聖，這次大壺節期間，包括酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）、好萊塢男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）等人都被目擊參加聖浴，但就因為擠在大壺節現場，或欲趕往當地的人實在太多，讓踩踏事件的憾事再次發生。

1月時，先有民眾爭先恐後地要搶在殊勝日凌晨的吉時擠進河裡進行聖浴，進而發生踩踏事件，造成至少30死60傷的悲劇；2月時，又有民眾在新德里搶搭火車前往參加大壺節時發生踩踏事件，當時造成至少15人喪命。

這次大壺節結束後，印度總理莫迪（Narendra Modi）也在社群平台X上發文，坦承舉辦這樣盛大的活動並不容易，也為活動期間發生的閃失，向民眾致上歉意。（編輯：陳承功）

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