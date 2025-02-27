損失10萬還淪為人頭戶　詐騙手法曝光！台南男獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）被指控在2023年11月間將郵局帳戶交給詐團使用，因而挨告；但他喊冤並強調，自己也是受害者，不僅被詐團騙了10萬元，還淪為人頭戶。台南地院法官日前審理之後，認定阿豪確實是受到詐團欺騙才會交出郵局提款卡和密碼，最終裁定無罪。

▲阿豪被詐團騙了10萬元，還被當成人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿豪2023年11月間將自己的郵局提款卡交給詐團成員，再透過LINE傳送提款卡的密碼；詐團成員取得阿豪的帳戶資料之後，利用需匯款解凍、付訂金才能看屋等理由，成功從4名受害者手中騙得15萬餘元，訊後依涉犯洗錢罪將阿豪起訴。

阿豪則辯稱，自己是為了辦貸款被騙，才會交出提款卡和密碼。阿豪的辯護人也公開詐團手法，起初阿豪透過臉書結識一名董姓網友，對方說可以幫忙辦理貸款，之後卻佯稱他的帳戶填錯，必須繳款2萬元解凍金，否則會被列入黑名單，甚至殃及家人，他信以為真，趕忙跑到超商繳款2萬元；接著，詐團成員又以無法提交、應有律師公證、貸款解約應納違約金等理由，要求阿豪分別繳納2萬元、3萬元、3萬元。

等到阿豪上當之後，詐團再讓他與羅姓男子相約前往台北辦理取消貸款。阿豪抵達後在現場等了3個多小時，羅男卻沒有出現，反而傳訊息要求他將身分證影本、存摺影本、提款卡放在指定的置物箱，最後再告訴他提款卡遺失了，如果補辦再寄交，處理完貸款合約之後，會退還5萬元和提款卡，他一一照做，結果卻淪為詐團人頭戶。

由於阿豪的說詞部分，有繳款證明單可以證明，而且此案的部分詐團成員已經落網並說出案情經過。台南地院法官審理之後認為，阿豪確實是遭到欺騙才會交出郵局提款卡和密碼，檢方現有的證據尚無法證明他涉及犯罪行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。