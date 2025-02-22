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社會 社會焦點 保障人權

夫妻照算工時！老闆娘討17年加班費　1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小鳳（化名）提告要求阿哲（化名）支付她17年來幫忙擺攤賣小吃的加班費，共計312萬餘元；但阿哲認為，小吃攤是夫妻共同經營的，小鳳是老闆娘不是員工，雙方並非僱傭關係。台南地院法官日前審理之後，認為阿哲的說詞較為合理，因此裁定駁回小鳳的告訴。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲小鳳要求阿哲支付加班費，但阿哲認為小鳳是老闆娘而非員工。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，在婚姻關係存續期間，她從2003年8月至2020年3月間受僱於阿哲，幫忙在夜市擺攤賣小吃，每天工作超過15.5個小時，每周5日，每月平均20日，若以每日1000元薪資計算，換算時薪為64.5元，已經違反勞基法最低基本工資規定，因而決定提告要求阿哲給付加班費，共計312萬6300元。

阿哲則強調，小吃攤是他婚前創立的，婚後與小鳳共同經營，收入大多用於家庭開銷，每日出攤和帳務管理小鳳都有參與及介入，並未受到他的指揮監督；再者，小鳳是以「自營作業者」的身分向工會投保，所以小鳳的身分應該是一般俗稱的老闆娘，雙方並非僱傭關係。

而小鳳在法院期間也坦承，小吃攤的帳務、收入都是由她和阿哲一起管理。台南地院法官認為，小吃攤既然是小鳳和阿哲共同經營、共同掌管帳務，收入便算是兩人的共同財產，況且兩人也都會從擺攤收入中拿取一部分當作生活費用，不能僅憑「阿哲用擺攤的錢幫小鳳繳納勞健保費用」，就認為雙方為僱傭關係。

法官表示，從現有證據看來，阿哲是基於夫妻關係，婚後同意與小鳳共同經營小吃攤，小鳳並非受僱於阿哲，這部分的說詞較可採信，最終裁定駁回小鳳的告訴，全案仍可上訴。

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