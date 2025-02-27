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讓世界看見台灣！台北榮總入選「全球最佳醫院250強」　成全國唯一

▲▼北榮智慧型手術大樓啟用。（圖／台北榮總提供）

▲台北榮總被選入全球最佳醫院排行前250名。北榮智慧型手術大樓啟用。（圖／台北榮總提供）

記者羅翊宬／綜合報導

當面臨病痛折磨，選擇醫院成為最重要的人生課題，無論是為自己亦或親友做出抉擇。對此，全球數據公司Statista整理出「全球最佳醫院2025年排行榜」，針對包括台灣、美國、日本、南韓等30個國家、超過2400間醫院進行評比，結果顯示台北榮總連續2年躍升至全球250間最佳醫院榜單內，且是全國唯一上榜的醫院。

根據美媒《新聞周刊》（Newsweek），全球數據統計平台Statista預測，截至2026年全球的醫院數量將突破21萬5977間，然而面對如此龐大的醫院選擇，多數可用資源卻無法提供完整情報，患者們難以找到最適合的醫療機構。因此，該媒體與Statista合作推出「全球最佳醫院2025排行榜」，列出全球頂尖醫院。

此次評比涵蓋台灣、美國、日本、南韓、英國、法國、德國、澳洲、比利時、奧地利、加拿大、以色列、義大利、荷蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞士、瑞典、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯等30個國家，評比上述30個國家以內超過2400間醫院，並將全球最頂尖的250間醫院列進榜單。

榜單讓台灣再度被全世界看見！台灣擁有優秀的醫療資源與健保制度，從2023年起開始有醫院被列入全球250間最佳醫院排行榜，2023年台大醫院為第249名，去年台北榮總以第218名成為唯一入榜的台灣醫院，至於今年台灣則有35間醫院列入評比，再度由台北榮總一枝獨秀擠進排行榜，名次往前躍升至第208名。

台灣35間接受評比的醫院中，台北榮總以得分92.99%列入首位，其次為台大醫院的92.51%，而第3至第5名為高雄長庚90.54%、林口長庚89.72%、台中榮總89.43%，至於第6到第10名則依序為中國醫藥大學附設醫院、成功大學附設醫院、高雄醫大附設中和紀念醫院、馬偕醫院、桃園長庚。

該份榜單的評比標準主要基於預期壽命、生活水準、人口規模、醫院數量等，評估過程包括針對醫師、醫院管理者、醫護人員、健康照護專員等的線上調查，以及病患體驗數據、醫院品質指標、患者報告結果測量（PROMs）等。

此次全球榜首由美國明尼蘇達州徹斯特的醫療機構「梅奧診所」（Mayo Clinic in Rochester）摘下。

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