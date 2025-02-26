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簡舒培爆「2排房仲拍手」迎陳佩琪看房　陳智菡批造謠：交出影片證明

▲▼陳佩琪到北所外。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯妻陳佩琪。（資料圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（25日）被《鏡週刊》爆料，曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億豪宅；民進黨台北市議員簡舒培更加碼稱，陳佩琪看豪宅時，房仲們被要求站兩側拍手歡迎。對此，立院民眾黨團主任陳智菡今（26日）反擊，陳佩琪稱根本沒此事，請簡舒培說出人事時地物並交出影片，否則就是抹黑造謠，「小心喔，你很容易被詐騙！」

簡舒培昨（25日）在政論節目「前進新台灣」表示，自己曾收到一名房仲簡訊爆料，某次陳佩琪去看某豪宅，房仲被要求在豪宅大廳站成兩排，而陳佩琪進來時，眾人還要一起拍手歡迎。但陳佩琪昨晚8時在臉書留言處稱，是「拿10萬去斡旋一棟6000萬、約和我們信義路住家等值的房子（信義路住家是2010年以6500萬買的）。」

▲▼針對週刊爆料曾對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，陳佩琪25日晚上新增留言，表示自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和信義路住家等值的房子。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲針對週刊爆料曾對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，陳佩琪25日晚上新增留言，表示自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和信義路住家等值的房子。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

陳智菡今（26日）在立法院受訪時回應，陳佩琪確實有看鄰近住家附近的房，該房市價滿高的，而陳佩琪衡量家裡經濟狀況，以及付得出來的錢，所以當時下斡旋金10萬、開價6000萬元，而不是馬上拿上億元買房。

話鋒一轉，陳智菡痛批，「我們也想請問簡舒培，身為台北市議員，把別人家裡私事拿出來大肆炒作、傳播，是不是有點沒道德？」若柯文哲、陳佩琪家中有財產可買房，這是柯家的私事，「身為台北市議員，可以這樣把人家私事公布嗎？」

陳智菡提到，更誇張的是，簡舒培稱某房仲傳簡訊爆料，陳佩琪看房時有房仲排排站好鼓掌，如果可以輕信一個來路不明的簡訊，還拿出來上節目爆料炒作，「第一是很沒道德，第二是可能要很小心，因為你很容易被詐騙集團騙！」這些東西到底有無真憑實據，請簡舒培今天拿出影片，到底是如何列隊站好歡迎陳佩琪，請簡舒培把人事時地物、影片交出來，不然就是在抹黑造謠。

至於有無房仲列隊歡迎陳佩琪看房？陳智菡說，自己跟陳佩琪求證過，根本沒有這樣狀況，陳佩琪確實有去看房，但財產來源都是合法的，「如果她把現在房子賣掉，或把家裡其他財產處理掉，確實可以換房，甚至可以換到上億元房子」，但陳佩琪跟房仲談的金額根本不到上億，也證明家中沒有擺放上億現金，更沒有出去非常高調、要別人列隊歡迎一事。

而簡舒培也於今（26日）上午在台北市議會受訪，針對陳智菡要求拿出影片證實，簡舒培坦言，「因為我們就沒影片，房仲業者這麼講，就把他轉述出來。」但陳智菡畢竟不是陳佩琪，除非陳佩琪看房時陳智菡每間都跟，否則也無法證實此事。

▼民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨團提供）

▲▼民眾黨團「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會，民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨團提供）

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