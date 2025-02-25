快訊／板橋旅遊團3天2夜嘉義行！　34人中「15人上吐下瀉」送急診

▲板橋旅遊團遊嘉義，15人上吐下瀉送急診。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

新北市板橋區有旅遊團23日至25日至嘉義縣市進行3天2夜行程，不料，34名團員中有15人出現腸胃不適、上吐下瀉的症狀，遊覽車直接將人載往醫院就醫。嘉義縣大林慈濟醫院急診25日下午1時許緊急收治，啟動大量傷患機制，院方初步了解，第一位病患出現症狀的時間為23日晚間，詳細致病原因仍有待進一步調查釐清。嘉義縣衛生局據報後隨即派員前往調查處理。

25日下午1時許，一部遊覽車載著來自新北的旅行團34人來到大林慈濟醫院急診室。主任秘書劉鎮榮表示，急診部在接到遊覽車病患就醫，後續緊急啟動大量傷患機制，動員醫療團隊即時為病人進行診療。院方即時通報嘉義縣衛生局，衛生局相關人員也趕到現場了解狀況。

大林慈濟醫院急診部副主任黃俊卿醫師表示，目前送來15位腸胃炎的病患，大部份都是上吐下瀉、輕微發燒的症狀，所幸都無嚴重症狀。院方迅速啟動大量傷患機制，給予治療。經了解，第一位病患是23日晚上出現症狀，隔天陸續有一些人出現上吐下瀉的症狀，到今天還有團員出現這些症狀，從第一位病患出現症狀至今已是第三天。至於腸胃炎的原因，因團員們觀光的地點及飲食都十分多樣，目前仍在檢驗中，需要一點時間去釐清到底是哪一個環節造成感染的問題。

旅行社導遊李先生說，預定2月23日至25日到嘉義縣市進行三天兩夜的旅遊行程，昨天晚上已有團員表示腸胃不適，原以為只是吃太多或吃壞肚子，沒想到今天上午至故宮南院後，午餐時又有多人出現上吐、下瀉等症狀，因此下午緊急由遊覽車司機載送團員們至大林慈濟醫院就醫，公司也會負責此次就醫及後續相關事宜。