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1歲嬰染A流住院4天亡！燒到42度、肺浸潤　併發壞死性腦病變奪命

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本流感季最小流感死亡個案！疾病管制署今（25）日公布上周新增23例流感死亡，其中最小是一名1歲多女嬰，無先天疾病、有打本季流感疫苗，發生症狀後就醫檢驗感染A流並給予抗病毒藥物，返家後出現42度高燒，意識改變，再到急診時已經雙側肺部浸潤、持續痙攣、血壓血氧都低，沒有自主呼吸，併發急性壞死性腦病變，加護病房住院4天過世。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上周（2/16-2/22）類流感門急診就診約13萬7千餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍為近十個流感季同期次高。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。近期因氣溫變化大，病毒持續於社區活動，疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意重症發生風險。

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疾管署說明，國內處流感流行期，且近期流感併發重症病例數仍多，上周（2/18-2/24）新增83例重症病例，23例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

死亡個案中出現本季年紀最小個案，防疫醫師林詠青表示，該個案為中部未滿2歲女嬰，沒有先天疾病，去年有打本季流感疫苗，2月中旬發燒、咳嗽、流鼻水、食欲活動力下降，2天後就醫檢驗感染A流，有給予抗病毒藥物，隔天出現42度高燒、呼吸喘、意識狀態改變，再到醫院急診時已經雙側肺部浸潤，給予藥物治療，急診時還發生持續痙攣、低血氧、低血壓，沒有自主呼吸，診斷應該是發生急性壞死性腦病變，收治加護，入院4天過世。

疾管署統計，本流感季自2024/10/1起截至2025/2/24累計999例重症病例（934例A型H1N1、44例A型H3N2、9例A型未分型、12例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占56%），另死亡病例累計204例（194例A型H1N1、7例A型H3N2、3例B型），確定病例及死亡病例分別有85%及89%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，流感仍處流行期，民眾切勿輕忽流感嚴重性，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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