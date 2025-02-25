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生第一胎可領14.6萬！這鄉鎮拚全力補助生育　新手媽開心領紅包

▲▼加碼後鳳林鎮剛做完月子的黃小姐，領到生育補助金四萬元。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

▲▼加碼後鳳林鎮剛做完月子的黃小姐，領到生育補助金四萬元。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

刺激生育率 ！花蓮鳳林鎮生育補助再加碼，鳳林鎮長林建平，日前在社會課長林雨萱陪同下，頒發加碼後的鳳林鎮婦女生育補助金四萬元給剛做完月子的黃小姐。鎮長林建平表示，生育率低已經是國安危機，希望透過加碼婦女生育補助，搭配一到四歲的兒童每年生日禮金兩萬四千元，減輕民眾生育、養育的負擔，進而願意生小孩。 
 
為刺激生育率，鳳林鎮公所自民國108年開始提供婦女生育補助每胎兩萬元，加上一到四歲每年兒童生日禮金兩萬四千元、縣府的婦女生育補助兩萬元，合計每胎共能領到13萬6千元。果然發揮成效，鳳林鎮的新生兒人數開始增加，連帶也減緩鳳林鎮人口減少的速度，迄今維持在一萬零三百餘人。

▲▼加碼後鳳林鎮剛做完月子的黃小姐，領到生育補助金四萬元。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）
 
鎮長林建平表示，出生率低已經是國安危機，地方政府不像中央政府有許多的資源和政策工具，只能用實際行動減輕鄉親生育、養育的負擔。為鼓勵鳳林鄉親願意生育、養育下一代，考量這幾年的物價指數和通貨膨脹率、鎮公所財政情況後，自今年一月一日開始提高鳳林鎮婦女生育補助金額，從過去每胎補助兩萬元，提高為第一胎補助三萬元、第二胎補助四萬元、第三胎以上補助五萬元，加上縣府每胎兩萬元生育補助及鎮公所一到四歲兒童每年兩萬四千元生日禮金，設籍鳳林鎮的婦女生第一胎，共能領到十四萬六千元。
 
帶著兩個寶貝，前來領取生育補助的黃小姐表示，非常高興能收到鎮公所的補助，由於她這次生的是第二胎，鳳林鎮生育補助金增加到四萬元，加上縣政府的兩萬元補助及未來四年內，每年兩萬四千元的兒童生日禮金，著實減輕他們夫妻生育養育的負擔，謝謝鎮長、謝謝鎮公所。
 
社會課長林雨萱指出，為方便鳳林鄉親申請鳳林鎮婦女生育補助，鳳林鎮公所與鳳林戶政事務所合作，當民眾前往鳳林戶政事務所辦理出生登記同時，戶政事務所同仁也會主動協助民眾申辦鎮公所的婦女生育補助，減少民眾奔波。

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關鍵字：

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