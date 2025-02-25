聯合國大會美國輸了！　歐洲對烏克蘭立場提案取得勝利

▲俄烏戰爭三周年，聯合國大會。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國大會周一（24日）否決美國調整對俄烏戰爭立場的提案，此舉被視為烏克蘭及其歐洲盟友的外交勝利，與美國總統川普試圖推動和平談判的努力背道而馳。

聯合國193個會員國針對俄羅斯入侵烏克蘭三周年進行表決，分別對兩項對立的提案投票，一項由美國提出，另一項則由烏克蘭及歐洲國家起草。

美國原草案遭歐洲各國修正，加入聯合國長期以來對烏克蘭的支持立場，包括烏克蘭的主權、獨立、領土完整及國家團結等措辭，使得美方最終不得不棄權，未能推動原提案內容。

烏克蘭副外長貝察（Mariana Betsa）在表決前強調，「這場戰爭從來不只是關於烏克蘭，而是關乎所有國家是否有權存在、自主選擇發展道路，並免於侵略威脅。」

這場聯合國外交角力發生之際，川普政府試圖推動俄烏和談，但與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）產生分歧，並引發歐洲盟友對可能被排除在談判之外的擔憂。上周，美俄官員在瑞士進行會談，進一步加深歐洲的疑慮。

在最終表決結果中，修正後的美國提案獲得93票贊成、73票棄權、8票反對，而俄羅斯則未能成功加入「衝突根源」的相關表述。

美國代理駐聯合國大使雪伊（Dorothy Shea）批評歐洲與俄羅斯提出的修正案是「文字戰，而非真正的和平解決方案」。她表示，「這些修正案削弱了我們原本希望達成的共識，我們希望讓聯合國會員國團結一致，支持一項旨在終結戰爭的前瞻性決議。」

此次表決結果突顯美國與歐洲盟友在對俄政策上的裂痕，也顯示川普政府在推動烏俄停火談判的同時，可能遭遇國際間更大的阻力。