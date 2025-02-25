美歐烏克蘭分歧　川普馬克宏會談：同意歐洲維和部隊進駐烏克蘭

▲美國總統川普與法國總統馬克宏會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周一（24日）在白宮進行會談，雙方就烏克蘭問題展現明顯分歧，突顯美國與歐洲在對俄政策上的不同立場；川普推動快速停火協議，而馬克宏則主張更審慎的和平進程，確保安全保障落實。當被問及是否同意歐洲部隊進入烏克蘭，川普回答，他樂意看到在俄烏停戰協議達成時，歐洲部隊以維和身份進入烏克蘭。

路透社報導，在會談中，兩人展現友好關係，但馬克宏明確表示在關鍵議題上與川普意見不合。此會談適逢俄羅斯全面入侵烏克蘭滿三周年，雙方立場顯得更加鮮明。川普拒絕將俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）稱為獨裁者，但他上周才批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「未經選舉的獨裁者」；馬克宏則強調，「俄羅斯才是侵略者，普丁違反了和平。」

▲雖然川普與馬克宏對如何終結俄烏戰爭保持截然不同的看法，但雙方都同意歐洲維和部隊進駐烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



川普表示，他希望儘快達成停火，並透露正在推動俄烏之間的談判。他還表示，一旦協議達成，他可能親自前往莫斯科與普丁會面。相較之下，馬克宏則主張應該採取更審慎的步驟，從停戰開始，進一步推動包含安全保障的正式和平協議，他表示，「我們要和平，他也要和平。但我們需要的不是一個脆弱的協議。」並強調任何和平協議都必須經過評估、審查與驗證。

儘管雙方在停火進程上有分歧，但兩位領袖對歐洲維和部隊的部署達成共識，一旦和平協議簽訂，歐洲國家將派遣維和部隊進駐。馬克宏指出：「維和部隊不會部署在前線，也不會參與任何衝突，而是確保和平協議得到遵守。」川普也表示，他與普丁已經談過此事，俄羅斯方面沒有異議。

這次會談是馬克宏成為首位在川普重返白宮後訪美的歐洲領袖，他將此行形容為「推動更統一立場的轉折點」，並希望藉此深化與川普的關係，以影響美國對歐洲的政策。

川普在會談中報告了與烏克蘭的礦產收益共享協議進展，該協議將幫助美國回收拜登政府在戰爭期間提供的軍援費用。他表示，預計澤倫斯基將在本周或下周訪美，敲定協議內容。美方團隊目前正與烏克蘭政府協商，透過該協議彌補前政府投入的軍事支援成本。