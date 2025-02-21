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律師跟詐團勾結！李怡貞嘆：是不是看太多詐欺案？打不過就加入？

▲李怡貞砲轟無良同行。（圖／翻攝自李怡貞臉書） 

▲李怡貞在臉書上有感而發。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

記者曾筠淇／綜合報導

「唉......。」知名律師李怡貞在臉書上有感而發，最近有律師跟詐騙集團勾結的新聞，不知道是不是律師看太多詐欺案，「覺得自己一定會賺比這些笨蛋多」，所以才會心想既然打不過，那就加入？但她還是認為，「打不過就繼續打到底呀......」。

桃園地檢署日前偵辦以蕭姓男子為首的詐騙集團案件時，發現詐騙集團偽裝成假檢警向桃園市副市長王明鉅的親戚行騙，他們立刻通報並請王明鉅的親戚報警，然而王家親戚卻向詐團求助，聘請來打官司的律師也是詐團的臥底，導致王家親戚再被騙取1500萬。檢方近日將詐團、律師等9人起訴。

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李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，近來有律師和詐騙集團勾結的新聞，「而且越出越多」，不知道是不是律師看了太多的詐欺案，然後碰到受害者明明高學歷、被騙幾千萬，卻還執迷不悟，要跟律師殺價，所以就會不禁問自己，「這些笨蛋到底是怎麼那麼會賺錢？」

李怡貞接續說道，說不定這些律師，就是心想自己一定可以賺得更多，所以既然打不過，那就加入，「於是就一堆律師跟詐騙集團勾結，唉......」。但她也在留言處表示，「打不過就繼續打到底呀......」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「知法犯法，鑽漏洞咩，鑽得過，賺到了，鑽不過，再用錢解決」、「打不過就加入？術業有專攻，隔行如隔山，既然學法律的，且又不是詐騙科班出身的，怎麼會不出包」。

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