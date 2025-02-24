威力彩衝破20億！工程師算出「100％必中包牌法」：頭獎機率不變

▲威力彩買氣夯，工程師算出的「必中包牌法」再掀熱議。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

威力彩連槓33期，頭獎衝破20億元。「軟體工程師Roger」過去就曾拍片分享「威力彩必中包牌法」，內容提到只要購買28注，就能確保至少會中普獎及玖獎，且中頭獎機率不變。如今隨著近期威力彩熱度再起，這支影片也再掀關注。

Roger表示，威力彩的總中獎機率是11.78％，也就是平均每買8.5注會中一次獎；而最小的獎有2種，分別是普獎及玖獎，但兩者中獎條件很不同，前者是第一區、第二區各中1個號碼，後者是第一區中3碼，第二區沒中。

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Roger指出，如果要保證買威力彩中獎，無論中任何獎都行的話，他研究出了靠自行選號、購買28注就能覆蓋所有開獎的情況，即「用4個第二區數字各買3注，覆蓋18個第一區號碼，另外4個第二區數字，各買4注，覆蓋剩下的20個號碼。」

Roger說，他寫程序驗證過了，這28注號碼可以覆蓋所有開獎情況，但使用這種方法前，建議把2區數字洗亂順序再投注，「我做了一個簡單的網站，可以幫你做到這件事...投注時記得要拿同一次產生的結果去投注，才能保有100％的中獎機率。網址放在說明欄和置頂留言。」

Roger指出，這套28注包牌法的中獎機率，有100％中100元以上，99％機率中200元以上，89.2％機率中300元以上，「用這個方法，讓我們有更高的機率贏到一些小獎，但不代表能讓你額外贏錢，贏到獎金的期望值其實是不變的，只是讓中小獎機率提升，中頭獎的機率則是不變，都是78萬8766分之1。」

Roger解釋，由於這組包牌法無論如何都一定能中100元，「相當於我們只要花27注的錢，就有28次中頭獎的機會，這樣應該還不錯吧？」