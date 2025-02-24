家人「1舉動」害她多重器衰竭進ICU！　醫揭原因：恐致命

▲女子2年前因家庭變故，患上了「神經性厭食」骨瘦如柴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

大陸一名44歲的李姓女子2年前因家庭變故，患上了「神經性厭食」，身高158公分的她體重僅剩32公斤，相當於8歲兒童體重。家人心疼其骨瘦如柴，在醫生建議下插胃管，鼻飼營養液後，每日加餵高湯、肉、蛋羹和米糊等「愛心營養餐」，不料李女乏力感明顯加重，出現心悸和呼吸困難，被緊急送往福建醫科大學孟超肝膽醫院重症醫學科救治。

綜合陸媒報導，入院就醫時，李女的血鉀指數2.56mmol／L，比正常人低近40％，血磷指數只有0.43mmol／L，肝功能損傷，血小板、白細胞都在減少，並合併肺炎、胸腔、心包、盆腔等都有積液，多臟器衰竭。重症醫學醫護團隊及臨床營養科根據病史、症狀及體徵，明確診斷為「再餵養綜合症」。

在進行抗感染、穩定生命徵、糾正電解質等治療後，重症醫學醫護團隊又在臨床營養科協助下，為李女制定限制性能量攝入、緩慢增加熱卡攝入的營養方案。經過1週的精心救護下，李女症狀好轉，肝功能正常，水腫消退，生命跡象穩定，順利出院。

重症醫學科副主任醫師黃水文表示，再餵養綜合症是在長期饑餓後提供再餵養（包括經口攝食、腸內或腸外營養）所引起、與代謝異常相關的表現。再餵養綜合症是一種潛在致命疾病，輕者無症狀，重者病情急遽惡化，甚至致死，如心臟衰竭、呼吸衰竭等，需警惕以下預警信號：

早期：乏力、手腳麻、尿量減。

緊急：呼吸困難、意識模糊、抽搐（立即就醫）。

再餵養綜合征高危人群：

神經性厭食者、精神障礙者、酒精與毒品濫用者、行減肥手術或腸切除術者、經歷饑荒者、腎功能衰竭或血液透析者、重症患者、惡性腫瘤患者等。

針對此類患者，居家餵養牢記3個關鍵步驟：

1、慢慢加量，別著急

剛開始每天按體重補充10－20大卡／公斤（比如體重50公斤的人每天從500至1000大卡開始），逐漸加到25-30大卡／公斤。千萬別突然吃太多米飯、肉蛋。

2、飲食分階段，從軟到硬

初期（虛弱期）：喝米湯、稀粥、菜泥等好消化的食物，少糖少鹽少油。

恢復期：慢慢過渡到正常飯菜，但蛋糕、奶茶等甜食要忍住。

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